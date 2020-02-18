'İsraftan kaçının' dedi sosyal medya sallandı

Erdoğan'ın israftan kaçının açıklaması, Ekşi Sözlük'te gündem oldu. Gündeme gelen konuların başında ise Ahval'de iki yıl önce yayımlanan haber: "Emine Erdoğan Brüksel'de yine mağaza kapattı"







Emine Erdoğan, kadın il müftü yardımcıları ve baş vaizlerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi. Programdaki konuşmasında Erdoğan, israfa vurgu yaptı:





"İsraftan kaçınmak, ölçülü yaşamak, yeme içmeden tutun doğal kaynakların kullanımına kadar İslam, bize sürdürülebilir bir yaşamın sınırlarını çizer."





Emine Erdoğan'a tepki Ekşi Sözlük yazarlarından geldi. Ekşi Sözlük'te öne çıkan tepkiler şöyle:





"bunu diyen kocası ile 1000 odalı sarayda ejder meyveli smoothie götürüyor, 50 bin dolara hermes çanta alıyor."





"Emine Erdoğan Brüksel'de mağaza kapatmıştı."





"sonunda israftan kaçınma çağrısında bulunmuş. belki bundan sonra 350 bin liralık çanta yerine en fazla 250 bin liralık çantayı koluna takar, 100 bin liralık tasarruf eder kendisi. bu da güzel bir gelişme."





"israf yapmayın.... hanımefendi doğru söylüyor. bi hermes çanta kaççıra haberiniz var mı sizin."





"emine erdoğan'ın çantası başlığını sildiren birinin açıklamalarıdır. itibar etmeyiniz."





"ekmek yoksa pasta yesinler tadında olan açıklamalardır."





İki yıl önce NATO zirvesi için Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Brüksel'e giden Emine Erdoğan, alışveriş yapmak için mağaza kapatmıştı.





Alışveriş esnasında cadde ve caddeye çıkan sokaklar da güvenlik güçleri ve zırhlı araçlar tarafından korumaya alınmıştı.