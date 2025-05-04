İsrail, 12 savaş uçağı ile Suriye'yi vurdu

İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamada, dün akşam Suriye'ye yapılan hava saldırılarında uçaksavarlar ve bir karadan havaya füze rampası da dahil olmak üzere askeri altyapının hedef alındığı öne sürüldü.





Halktv'de yer alan habere göre İsrail jetlerinin Şam’ın Haresta ile Tel Mınin bölgelerinin yanı sıra Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra'yı hedef almasının ardından yapılan açıklamada, "hava harekatı özgürlüğünü korumak için" Suriye’ye yönelik saldırılara devam edileceği açıklamasında bulunuldu.





İsrail ordusu "Dürzileri koruma" iddiası ile Suriye'ye yönelik hava saldırılarına devam ediyor.





İsrail ordusu, cuma gecesi savaş uçaklarıyla Suriye'nin başkenti Şam'ın yanı sıra Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerindeki birçok noktayı bombalamıştı.





İsrail, 2 Mayıs’ın ilk saatlerinde Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı yakınlarına da saldırıda bulunmuştu.