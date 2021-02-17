Samanyolu Haber /Gündem / İsrail 25 adet daha F-35 satın alıyor /17 Şubat 2021 17:03

İsrail 25 adet daha F-35 satın alıyor

S-400'ler sebebiyle Türkiye'ye satılmayan F-35'lerden İsrail'e 25 adet daha satılacak

SHABER3.COM

ABD'nin Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemi nedeniyle üretim programından çıkardığı F-35 ile ilgili yeni bir skandal daha yaşandı. Türkiye'nin satın aldığı ve envanterine kattığı dört F-35 savaş uçağını teslim etmeyen ABD, İsrail'e 25 adet daha F-35 vereceği ortaya çıktı. 

İsrail gazetesi Haaretz'de yer alan habere göre işgalci İsrail Savunma Kuvvetleri komitesi F-35 tedariki için Hava Kuvvetleri tarafından sunulan planların önemli bir kısmı onaylandı. Onaylanan tedarik kapsamında yakıt ikmal uçakları ve F-35 savaş jetleri satın alınacak. Gazetede yer alan bilgilere göre Tel Aviv, ABD'den 4 adet ikmal uçağı ve 25 adet F-35 alacak. 

Gazete,  İsrail'in birkaç yıl içinde toplam 75 adet F-35 savaş uçağın envanterine sahip olmayı planladığını yazdı. Yeterli bütçe olmadığı için satın alma planlarına ilişkin onay sürecinin aylarca ertelendiği belirtilen gazete, İsrail'in eskiyen Sikorsky helikopterlerinin yerine hangi yeni saldırı helikopterinin alınacağına henüz bir karar verilmediğini kaydetti. Gazete Bakanlığın eskiyen Sikorsky'lerin yerine Sikorsky'lerin yeni K modeli ya da Boeing tarafından yapılan Chinook helikopterini almayı düşündüğünü belirtiyor.
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