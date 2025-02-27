Samanyolu Haber /Dünya / İsrail 641 Filistinli esiri daha serbest bıraktı /27 Şubat 2025 10:45

İsrail 641 Filistinli esiri daha serbest bıraktı

Hamas ile İsrail arasındaki Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yedinci turunda 5 gün önce serbest bırakılması beklenen 641 Filistinli esir, İsrailli 4 esirin cenazesinin verilmesinin ardından serbest bırakıldı.

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Hamas, anlaşmanın ilk aşamasında bırakması gereken 33 esirden son 4’ünün cenazesini Kızılhaç ekiplerine teslim etti. Tsahi Idan, Ohad Yahalomi, Itzik Elgarat ve Shlomo Mantzur’a ait cenazelerin verilmesinin ardından İsrail de Filistinli esirleri serbest bıraktı. İşgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Ofer Askeri Cezaevi’nden ve İsrail’in güneyindeki Ketziot Hapishanesi’nden serbest bırakılan Filistinli esirler Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Esirleri Büyük Bir Kalabalık Karşıladı
İsrail ordusu, konvoyun geçişi öncesi işgal altındaki Batı Şeria’nın Bitunya beldesine baskın düzenledi. Ofer Askeri Cezaevi’nden ayrılarak işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentine giden Kızılhaç konvoyunu, dünyaca ünlü Filistinli şair Mahmud Derviş’in ismini taşıyan Ramallah’taki müzenin önünde büyük bir kalabalık karşıladı.

Serbest Kalan Filistinli Sayısı Bin 776’ya Yükseldi
Esir takasının yedinci turunun gecikmeli olarak tamamlanmasıyla anlaşmanın birinci aşamasında salıverilmesi gereken 33 İsrailli esirin tamamı teslim edilirken, serbest kalan Filistinlilerin sayısı bin 776’ya yükseldi.
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