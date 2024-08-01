İsrail açıkladı: Hamas'ın bir lideri daha öldürüldü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in öldürüldüğünü bildirdi.



IDF, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in 'bertaraf edildiğini' duyurdu.



Açıklamada şu ifadeler kullandı:



"Şimdi teyit edebiliyoruz: Muhammed Deif bertaraf edildi." MUHAMMED DEİF KİMDİR?



1965 yılında Han Yunus'taki mülteci kampında dünyaya gelen Deif, Hamas'ın kurulduğu 1980'lerin ortasında genç bir Filistinliydi.



Birçok Filistinli gibi sefalet içerisinde büyüyen Deif, Hamas'ın gençlik yapılanmasında yer aldı. İsrail, Deif'i tutuklayıp herhangi bir mahkemeye tabii tutmadan hapishaneye gönderdi. Cezaevinden çıktıktan sonra Deif, Kassam Tugayları'nın kurulması için çalıştı.



1996 yılında Şimon Peres, Filistinli lider Yaser Arafat'tan Deif'in tutuklanmasını istedi. Arafat bu ismi ilk kez duyduğunu söyledi. Peres yıllar sonra yaptığı açıklamada Arafat'ın bizzat Deif'i koruduğunu çok sonradan fark ettiğini aktardı.



Salah Şehade'nin suikast ile öldürülmesinin ardından Deif, 2002 yılında Kassam Tugayları'nın başına getirildi.



İsrailliler Deif'i defalarca öldürmeye çalıştı. İstihbarat raporlarına göre kendisini birkaç kez ağır şekilde yaraladılar. Teknolojik cihaz kullanmayan, çok fazla insanla görüşmeyen Deif 2001, 2002, 2003 ve 2006 yıllarında kendisine düzenlenen suikast girişimlerinden kurtuldu.