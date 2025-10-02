İsrail aktivistleri gözaltına aldı, görüntüleri yayımladı!

İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahalesi devam ediyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu’ndaki bazı aktivistleri gözaltına alındığını belirterek, gözaltına alınan aktivistlerin görüntülerini yayınladı. Bakanlık, "Sumud filosuna ait birkaç gemi güvenli bir şekilde durduruldu ve yolcuları İsrail limanına naklediliyor. Greta ve arkadaşları sağ salim ve iyiler" dedi.





Thunberg daha öncede İsrail tarafından gözaltına alınmıştı. Thunberg, İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak için 1 Haziran'da İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Katanya kentinden yola çıkan ve Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen gemisine, 9 Haziran'da İsrail ordusu tarafından Gazze'ye 185 kilometre mesafede uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahalede gözaltına alınmıştı. Thunberg, daha sonra sınır dışı edilmişti.





İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na düzenlediği baskında ilk olarak Sirius, Alma, Spectra, Huga, Adara ve Deir Yassin adlı gemilere el koydu.