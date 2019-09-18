Samanyolu Haber /Dünya / İsrail askeri, Filistinli kadını vurdu! /18 Eylül 2019 16:28

İsrail askeri, Filistinli kadını vurdu!

Kudüs'ün kuzeyinde Batı Şeria'ya geçiş noktasında İsrail askerleri bir Filistinli kadını vurdu. 50 yaşlarındaki kadın vurulduktan kısa süre sonra hayatını kaybetti.

İsrail askeri, Filistinli kadını vurdu!

Kudüs’ün kuzeyindeki Kalendiye kontrol noktasında İsrail askerleri Filistinli bir kadına ateş açtı. 

İsrail güvenlik güçlerinin iddiasına göre, 50li yaşlarındaki Filistinli kadın elindeki bıçakla askerlere saldırmak istedi. Bu sebeple de vurularak öldürüldü. 

ELİNDE BIÇAK GÖRÜLMÜYOR

Ancak cep telefonu ile çekilen görüntülerde Filistin kadının elinde bıçak görülmüyor. Görüntünün öncesinde ise kadında bıçak olup olmadığı bilinmiyor.

Bir diğer iddiaya göre Filistinli kadın yolu şaşırarak Kalendiye kontrol noktasına geldi, kontrol noktasından izinsiz bir şekilde geçmeye çalıştığı için müdahale edildi.

İsmi açıklanmayan kadının hayatını kaybettiği vurulma anı cep telefonu ile kaydedildi. 

Pek çok sosyal medya kullanıcısı İsrail askerlerinin bir kez daha silahsız bir Filistinliyi vurarak öldürdüğünü söyledi.
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İsrail askeri, Filistinli kadını vurdu!

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