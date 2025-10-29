Samanyolu Haber /Dünya / İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı: Can kaybı yükseliyor /29 Ekim 2025 13:59

İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı: Can kaybı yükseliyor

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesi tanımayan İsrail saldırılarına devam ediyor. Dün akşam saatlerinde yeniden başlayan bombardımanlarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 91’e yükseldi.

SHABER3.COM

İsrail'in dün akşam düzenlediği şiddetli saldırılarda Gazze Şeridi’nin kuzeyinde 31, orta kesiminde 42 ve güneyinde 18 kişi yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın hastane kaynaklarına dayandırdığı habere göre, bazı yaralılar durumu ağır ve yıkılan evlerin enkazı altında halen kayıplar var.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR
Bu arada İsrail’e ait savaş uçakları Gazze kenti ile Deyr el-Belah’a yeni hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı bildirildi.

Sağlık kaynakları, ambulans ve kurtarma ekiplerinin hedef alınan bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarını yoğun duman, yıkım ve kapatılan yollar nedeniyle büyük zorluklarla sürdürdüğünü ifade etti.

GAZZE'DE ATEŞKES
Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması, 9 Ekim’de Mısır’daki müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas arasında sağlanarak, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim’de yürürlüğe girdi. Gazze’deki hükümetin açıklamasına göre İsrail, ateşkesi sistematik şekilde ihlal etti ve bu ihlallerde 28 Ekim'e kadar 94 sivil hayatını kaybetti.

Son olarak, İsrail’in dün akşamdan itibaren Gazze’ye başlattığı saldırılarda daha önce 24’ü çocuk 63 kişinin öldüğü açıklanmıştı. İsrail ordusu, salı günü Refah bölgesindeki saldırıda bir askerinin öldüğünü ve bunun Hamas tarafından düzenlendiğini iddia ederken, Hamas bu iddiayı reddetti.
