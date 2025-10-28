Samanyolu Haber /Dünya / İsrail ateşkesi bozdu: Netenyahu emir verdi Gazze bombalanıyor /28 Ekim 2025 22:20

İsrail ateşkesi bozdu: Netenyahu emir verdi Gazze bombalanıyor

Mısır'da yapılan ateşkesin üzerinden 18 gün geçmişken İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye saldırı emri verdi. İsrail ordusu (IDF), Gazze’nin güneyindeki Rafah kentinde Hamas tarafından kullanılan bazı altyapı noktalarını vurduğunu açıkladı.

Mısır'da 10 Ekim'de garantör ülkelerin huzurunda yapılan ateşkes sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu orduya, Gazze'ye yönelik saldırılar düzenlenmesi için talimat verdi.

Netanyahu, Hamas’ın ABD arabuluculuğunda yürütülen ateşkes sürecini ihlal ettiğini ileri sürerken, Başbakanlık Ofisi’nden “Güvenlik istişarelerinin ardından Başbakan Netanyahu, orduya Gazze Şeridi'ne derhal güçlü saldırılar düzenlemesi talimatını verdi” açıklaması yapıldı.

İsrail Ordusu (IDF) de saldırıları doğruladı. Bir İsrailli yetkili The Jerusalem Post’a yaptığı açıklamada, “Hamas’ın mevcut ihlallerine verilecek yanıt, bir önceki yanıtımızdan çok daha ciddi olacak” ifadelerini kullandı.

Gazze'de şiddetli patlama sesleri duyulduğu ifade edildi. İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye yönelik saldırı düzenlediği aktarıldı.

El Cezire, Şifa Hastanesinin çevresi ve Zeytun Mahallesi hava saldırısına uğrarken, Deyr el-Belah'a yönelik de saldırı yapıldığını duyururken İsrail merkezli Kanal 12, Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıları öncesinde ABD tarafına bilgi verdi.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER

İsrail ordusu ateşkese rağmen Sabra Mahallesine saldırı düzenledi. İsrail saldırısının hedefi olan 3 katlı evin "El-Bena" ailesine ait olduğu öğrenildi.

TESLİM EDİLMEZSE 5 SENARYO GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR

İsrailli güvenlik yetkilileri, Hamas’ın rehinelerin cenazelerini teslim etmemesi durumunda beş farklı senaryonun değerlendirildiğini açıkladı. Bu seçenekler arasında operasyonel kontrolün genişletilmesi, hedefli askeri artış, rehinelerin cenazelerinin alınmasına yönelik özel operasyonlar, diplomatik baskı ve mevcut anlaşmaların sonlandırılması bulunuyor.

HAMAS: ESİR TESLİMİ ERTELENDİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde bir tünelde İsrailli bir esirin cesedinin enkazdan çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek saldırı düzenlemesi nedeniyle bugün yapılması planlanan teslimatın ertelendiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in neden olacağı bir tırmanışın, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin cesetlerinin aranması ve çıkarılması operasyonlarını engelleyeceği ve teslimin gecikeceği vurgulandı.
