Samanyolu Haber /Dünya / İsrail ateşkesi görüşürken, Hamas'tan flaş açıklama /17 Ocak 2025 14:05

İsrail ateşkesi görüşürken, Hamas'tan flaş açıklama

İsrail Kabinesinin Gazze'de ateşkesi görüştüğü sırada Hamas'tan çarpıcı bir açıklama geldi. Hamas'ın açıklamasında sorunların çözüldüğü bildirildi.

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Dünya’da İsrail ile Hamas arasında Gazze’de ateşkes sağlandığına ilişkin haberlerin sevinci yaşanırken Tel Aviv cephesinden gelen haber, anlaşmasının suya düşeceği endişelerini yaratmıştı. İsrail kabinesinin Hamas’ın anlaşmanın bazı maddelerine uymak istemediğini iddia etmiş ve bu maddeler kabul edilene kadar kabinenin toplanmayacağını açıklamıştı.

İsrail Kabinesi bugün ateşkesi konuşmak üzere toplanırken, bir açıklama da Hamas cephesinden geldi.

Hamas’tan yapılan açıklamada ‘sorunların çözüldüğü’ bildirildi.
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