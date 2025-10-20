Samanyolu Haber /Dünya / İsrail ateşkesi ihlal etti: Netenyahu itiraf etti /20 Ekim 2025 17:31

İsrail ateşkesi ihlal etti: Netenyahu itiraf etti

Netanyahu: Pazar günü Gazze’ye 153 ton bomba atıldı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Pazar günü Gazze’ye 153 ton bomba atıldığını açıkladı. İsrail’in Pazar günü gerçekleştirdiği saldırılarda Gazze’de en az 45 kişi hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

İsrail, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesten bu yana Gazze’de yaklaşık 100 Filistinliyi öldürdü ve 230’dan fazlasını yaraladı.
ABD heyeti, Gazze’deki ateşkes ihlallerinin ardından Netanyahu ile görüştü

ABD’nin Ortadoğu’daki iki üst düzey elçisi, hafta sonu yaşanan şiddetin Gazze’deki hassas ABD arabuluculuğundaki ateşkesi tehlikeye atmasının ardından Pazartesi günü İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Trump’ın özel elçisi Steve Witkoff ve danışmanı damadı Jared Kushner, bölgedeki “gelişmeleri ve güncellemeleri” görüşmek üzere Netanyahu ile bir araya geldi

Görüşme, İsrail’in Kerem Şalom sınır kapısını Gazze’ye insani yardım sevkiyatları için yeniden açmasının ardından gerçekleşti. Sınır kapısı, Pazar günü iki İsrailli askerin öldürülmesinin ardından kısa süreliğine kapanmıştı.

İsrail, iki İsrailli askerin öldürülmesinin ardından Hamas’ı “ateşkesi açıkça ihlal etmekle” suçlayarak Gazze genelinde onlarca saldırı düzenledi; Hamas ise iddiaları reddetti. ABD Başkanı Donald Trump ise Washington’da yaptığı açıklamada ateşkesin hâlâ geçerli olduğunu söyledi.

Başbakanlık sözcüsü Shosh Bedrosian, ayrıca ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve eşinin de birkaç günlük bir ziyaret için İsrail’e gelerek Başbakan ile görüşeceklerini söyledi.
Gazze’de Pazar günü 45 kişi öldürüldü

Hamas denetimindeki Gazze Sivil Savunma Ajansı, yalnızca Pazar günü İsrail saldırılarında en az 45 kişinin öldüğünü açıkladı. Gazze’de dört hastane AFP’ye ölüm sayısını doğrularken, İsrail ordusu ise ölümlerle ilgili raporları araştırdığını bildirdi.

IDF, askerlerine yönelik ölümcül bir saldırıya yanıt olarak hava saldırıları düzenlediklerini iddia ederek, Pazar gecesi “ateşkesin yeniden uygulanmasını sağladığını” ancak “herhangi bir ihlale sert şekilde karşılık vereceğini” açıkladı.

Hamas, herhangi bir saldırı bilgisinin olmadığını belirtti ve bir yetkili İsrail’i savaşı yeniden başlatmak için “bahaneler uydurmakla” suçladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail ateşkesi ihlal etti: Netenyahu itiraf etti Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:32:53