İsrail ateşkesi ihlal etti: Netenyahu itiraf etti

İsrail, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesten bu yana Gazze’de yaklaşık 100 Filistinliyi öldürdü ve 230’dan fazlasını yaraladı.

ABD heyeti, Gazze’deki ateşkes ihlallerinin ardından Netanyahu ile görüştü



ABD’nin Ortadoğu’daki iki üst düzey elçisi, hafta sonu yaşanan şiddetin Gazze’deki hassas ABD arabuluculuğundaki ateşkesi tehlikeye atmasının ardından Pazartesi günü İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile bir araya geldi.



Trump’ın özel elçisi Steve Witkoff ve danışmanı damadı Jared Kushner, bölgedeki “gelişmeleri ve güncellemeleri” görüşmek üzere Netanyahu ile bir araya geldi



Görüşme, İsrail’in Kerem Şalom sınır kapısını Gazze’ye insani yardım sevkiyatları için yeniden açmasının ardından gerçekleşti. Sınır kapısı, Pazar günü iki İsrailli askerin öldürülmesinin ardından kısa süreliğine kapanmıştı.



İsrail, iki İsrailli askerin öldürülmesinin ardından Hamas’ı “ateşkesi açıkça ihlal etmekle” suçlayarak Gazze genelinde onlarca saldırı düzenledi; Hamas ise iddiaları reddetti. ABD Başkanı Donald Trump ise Washington’da yaptığı açıklamada ateşkesin hâlâ geçerli olduğunu söyledi.



Başbakanlık sözcüsü Shosh Bedrosian, ayrıca ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve eşinin de birkaç günlük bir ziyaret için İsrail’e gelerek Başbakan ile görüşeceklerini söyledi.

Gazze’de Pazar günü 45 kişi öldürüldü



Hamas denetimindeki Gazze Sivil Savunma Ajansı, yalnızca Pazar günü İsrail saldırılarında en az 45 kişinin öldüğünü açıkladı. Gazze’de dört hastane AFP’ye ölüm sayısını doğrularken, İsrail ordusu ise ölümlerle ilgili raporları araştırdığını bildirdi.



IDF, askerlerine yönelik ölümcül bir saldırıya yanıt olarak hava saldırıları düzenlediklerini iddia ederek, Pazar gecesi “ateşkesin yeniden uygulanmasını sağladığını” ancak “herhangi bir ihlale sert şekilde karşılık vereceğini” açıkladı.



Hamas, herhangi bir saldırı bilgisinin olmadığını belirtti ve bir yetkili İsrail’i savaşı yeniden başlatmak için “bahaneler uydurmakla” suçladı.