İsrail, ateşkesi reddetti: 'Lübnan'a operasyonlar sürecek'





İsrail tarihinin en sağ hükümeti olarak görülen, aşırı dinci ve milliyetçi bir koalisyona başkanlık eden Başbakan Benyamin Netanyahu, görece ılımlı bir isim olarak bilinen Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı geçen hafta "güven eksikliği" gerekçesiyle görevden almış, "Bir savaşın ortasında Başbakan ve Savunma Bakanı arasında tam güven hiç olmadığı kadar elzemdir" demişti. Gallant'ın görevden alınması İsrail'de binlerce kişinin katıldığı gösterilerle protesto edilmişti.