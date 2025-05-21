İsrail Avrupalı diplomatlara ateş açtı!

İsrail’in Gazze Şeridi’ne kanlı saldırıları sürerken, İsrail ordusu bu kez Avrupalı diplomatlara ateş açtı.



Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'nı ziyarete giden Avrupalı diplomatlar İsrail askerlerinin saldırısına uğradı. Ateş açılan heyette Türkiye’den de katılımın olduğu kaydedildi. O anlar kameralara da yansıdı.



Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Dik konuya ilişkin açıklamasında, "İsrail işgal güçleri, 35 büyükelçi, konsolos ve diplomattan oluşan diplomatik heyetin kampın girişine varması üzerine kuralları ihlal ederek gerçek mermiyle ateş açtı" ifadelerini kullandı.



Dik, İsrail’i ateş açmasını kınayarak "Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik İsrail saldırılarının sona ermesi ve İsrail'in hesap vermesi" çağrısı yaptı.