İsrail BAE'ye 'normalleşme heyeti' gönderiyor

Ankara'nın anlaşmayı sert bir şekilde eleştirmesinin ardından İran'dan da benzer bir tutum ve açıklama geldi.İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, iki ülke arasında varılan anlaşmayı, "İslam'a ve Filistin'e açık bir ihanet" olarak tanımladı.





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, BAE'nin İsrail'i tanımasına tepki göstererek, "Filistin'e yönelik bir adım yenilir yutulur bir adım değil. Ben de Dışişleri Bakanlığı'ma talimatı verdim. Abu Dabi yönetimiyle diplomatik ilişkileri askıya alabiliriz veyahut da büyükelçimizi çağırabiliriz. Filistin'in hakkını asla yedirmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.





AA'nın Haaretz Gazetesi'nden aktardığına göre, İsrailli heyetin önümüzdeki günlerde anlaşmayı konuşmak üzere Abu Dabi'ye gitmesi bekleniyor.





BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde de İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.





BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.Türkiye gibi İran da anlaşmaya tepki gösterenlerden.





İran Meclis Başkanı Kalibaf, iki ülke arasındaki anlaşmayla ilgili, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin iktidardaki hanedanının siyonist rejimle anlaşması insani değerlere, İslam öğretilerine, İslam ümmetine ve Filistin davasına açık bir ihanettir" dedi.





Kalibaf, "Bu anlaşmayla Kudüs davası üzerindeki iki yüzlülük perdesi düştü ve insanlık düşmanları ve İslam ümmetine ihanet edenler gerçek yüzlerini ortaya çıkardı" dedi.





Bölge ülkelerini uyarın Kalibaf, "Siyonist rejimle dostluk planı yapanlar, tüm İslam ümmetinin nazarında hain, suçlu ve meşum siyonist rejimin geçmiş ve gelecekteki tüm kötü eylemlerinin suç ortağı olarak kabul edilecektir" yorumunu yaptı.