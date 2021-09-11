Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Başbakanı Bennett'ten İran'a karşı hızlıca harekete geçme çağrısı /11 Eylül 2021 00:28

İsrail Başbakanı Bennett'ten İran'a karşı hızlıca harekete geçme çağrısı

Uzun süreli Netanyahu dönemine son vererek İsrail'in yeni başbakanı olan Naftali Bennett, nükleer silah üretme olasılığı karşısında uluslararası toplumun İran'a karşı hızlıca harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

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İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Tahran yönetiminin nükleer çalışmaları hakkında yalan söylediğini ileri sürerek uluslararası camiadan İran'a karşı hızlıca harekete geçmesini istedi.

Bennett yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran'ın nükleer programına ilişkin raporuna yönelik değerlendirmelerde bulundu.

UAEA'nın 7 Eylül'deki raporuna atıfta bulunan Bennett, "İsrail, İran'ın dünyaya yalan söylemeye devam ettiğini ve uluslararası taahhütlerini reddederken nükleer silah geliştirme programını ilerlettiğini kanıtlayan raporda yansıtılan durumun resmine son derece ciddiyetle bakıyor" ifadesini kullandı.

İsrail'in İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını engellemek için her şeyi yapacağını söyleyen Bennett, "İran'ın şiddetli eylemlerine uygun ve hızlı bir uluslararası tepki çağrısında bulunuyorum. UAEA raporu, harekete geçme zamanının şimdi olduğu konusunda uyarıyor; bu nedenle, İran'ın müzakereler yoluyla yolunu değiştirmeye hazır olacağı şeklindeki saf beklentinin temelsiz olduğu kanıtlanmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

UAEA'nın raporunda, İran'ın mayıs ayından bu yana yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum stoklarını dört katına çıkardığı belirtilmişti.
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