Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Başbakanı Netanyahu aşırı sağcı lideri seçti /09 Kasım 2019 21:17

İsrail Başbakanı Netanyahu aşırı sağcı lideri seçti

Netanyahu geçici hükümete yeni bir atamada bulundu. İsrail Başbakanı Netanyahu, aşırı sağcı Yeni Sağ Parti'nin lideri Naftali Bennett'i savunma bakanı olarak atadı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçici hükümetine savunma bakanı olarak aşırı sağcı siyasi parti liderini atadı.

Netanyahu'nun Likud partisinden cuma günü yapılan açıklamaya göre, aşırı sağcı Yeni Sağ Parti'nin lideri Naftali Bennett, Netanyahu'dan bir yıldır yürüttüğü savunma görevini teslim alacak.

Likud sözcüsü atamanın yaklaşmakta olan toplantıda onaylanmak üzere hükümete götürüleceğini söyledi.

Netanyahu yaklaşık bir yıldır başbakanlık ve savunma bakanlığı görevini eş zamanlı olarak yürütüyordu.

Daha önce Netanyahu'nun kabinesinde eğitim bakanı olarak görev alan aşırı sağcı lider Bennett, Gazze'deki Filistinli militanlara yönelik sert eylemlerde bulunulması gerektiğini savunuyor.

Öte yandan yıl içinde yapılan iki seçimin ardından siyasi çıkmaza giren İsrail'de, Netanyahu koalisyon hükümeti kurmayı başaramadı.

Netanyahu'nun başarısızlığı nedeniyle hükümeti kurma görevi verilen rakibi Benny Gantz'ın iki haftadan az vakti kaldı. Eğer Mavi-Beyaz İttifakı Lideri Gantz da verilen süre içerisinde hükümeti kurmayı başaramazsa görevi cumhurbaşkanına iade etmesi gerekecek. Bu durumda İsrail'de yeniden erken seçime gitme ihtimali doğuyor.
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