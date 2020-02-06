Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Erdoğan açıklaması /06 Şubat 2020 21:50

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Erdoğan açıklaması

İsrail Başbakanı Netanyahu, 'Erdoğan bana sürekli Hitler diyor, ama tanrıya şükür ki Türkiye'yle ticaretimiz büyüyor' dedi.

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İsrail Başbakanı Netanyahu, 'Erdoğan bana sürekli Hitler diyor, ama tanrıya şükür ki Türkiye'yle ticaretimiz büyüyor' dedi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, partisinin Raanana kentinde yaptığı toplantıda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir espri yaptı.

Jerusalem Post'ta yer alan habere göre, "Türkiye'ye gitmeyen tek İsrailli sanırım benim" diyen Netanyahu, Erdoğan'ın kendisine Hitler demesine ilişkin "Bir zamanlar Erdoğan bana her üç saatte bir Hitler derdi. Şimdi altı saatte bir diyor, ama tanrıya şükür ki ticaretimiz büyüyor" dedi. 
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