İsrail basını açıkladı: Azerbaycan’dan gelen petrol Türkiye üzerinden İsrail'e taşınıyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişi ise yaralandı. Türkiye, bu katliamlara karşı İsrail ile ihracat ve ithalat işlemlerini tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurdu.



İsrail basınında yer alan haberlere göre ise Türkiye’nin olası yaptırımlardan biri olarak Azerbaycan’dan gelen petrolün Türkiye üzerinden İsrail'e taşınmasını durdurabileceği iddia ediliyor. İsrail’e ulaşan petrolün yüzde 20’sinden fazlasının Azerbaycan’dan Türkiye üzerinden boru hatlarıyla taşındığı vurgulanıyor.



Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, bu durumun Tel Aviv yönetimi için büyük bir tehdit oluşturabileceği belirtiliyor ve Türkiye'nin petrol boru hatlarını kapatmasının İsrail’in enerji arzını ciddi şekilde etkilemesi öngörülüyor.



İsrail basınında yer alan haberde “En büyük endişe petrolün İsrail'e akışıyla ilgili. İsrail'e ulaşan petrolün yüzde 20'sinden fazlası Azerbaycan'dan Türkiye üzerinden boru hatlarıyla doğrudan İsrail'e taşınıyor. Tel Aviv'in korkusu, Erdoğan'ın petrol boru hatlarını tıkaması ve böylece İsrail'in çok ağır bir darbe vurması" sözleri kullanıldı.