Samanyolu Haber /Ekonomi / İsrail basını açıkladı: Azerbaycan’dan gelen petrol Türkiye üzerinden İsrail'e taşınıyor /09 Ağustos 2024 14:32

İsrail basını açıkladı: Azerbaycan’dan gelen petrol Türkiye üzerinden İsrail'e taşınıyor

Türkiye, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı tüm ticareti durdurma kararı almıştı. Ancak İsrail basınında çıkan haberlere göre Azerbaycan’dan gelen petrol Türkiye üzerinden İsrail'e taşınmaya devam ediyor. İsrail basınında yer alan haberlerde Türkiye'nin yaptırım kapsamında bu geçişe artık izin vermeme ihtimali olduğu iddia edildi.

SHABER3.COM

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişi ise yaralandı. Türkiye, bu katliamlara karşı İsrail ile ihracat ve ithalat işlemlerini tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurdu.

İsrail basınında yer alan haberlere göre ise Türkiye’nin olası yaptırımlardan biri olarak Azerbaycan’dan gelen petrolün Türkiye üzerinden İsrail'e taşınmasını durdurabileceği iddia ediliyor. İsrail’e ulaşan petrolün yüzde 20’sinden fazlasının Azerbaycan’dan Türkiye üzerinden boru hatlarıyla taşındığı vurgulanıyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, bu durumun Tel Aviv yönetimi için büyük bir tehdit oluşturabileceği belirtiliyor ve Türkiye'nin petrol boru hatlarını kapatmasının İsrail’in enerji arzını ciddi şekilde etkilemesi öngörülüyor.

İsrail basınında yer alan haberde “En büyük endişe petrolün İsrail'e akışıyla ilgili. İsrail'e ulaşan petrolün yüzde 20'sinden fazlası Azerbaycan'dan Türkiye üzerinden boru hatlarıyla doğrudan İsrail'e taşınıyor. Tel Aviv'in korkusu, Erdoğan'ın petrol boru hatlarını tıkaması ve böylece İsrail'in çok ağır bir darbe vurması" sözleri kullanıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail basını açıkladı: Azerbaycan’dan gelen petrol... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:42:18