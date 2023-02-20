İsrail basını: 'Erdoğan günah keçisi arıyor...'

Jerusalem Post, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Erdoğan'ın "İmar affı" ve "İnşaat projeleri"ni ele alan bir yazıya yer verdi.







Jerusalem Post'un haberinde, "Türkiye'de her doğal ve doğal olmayan felakete genellikle günah keçisi avı eşlik eder, böylece sorumlular cezadan kurtulur. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler de bu açıdan istisna değildir" denildi.







Haberde, Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House'da Türkiye projesini yöneten Fadi Hakura'nın, "Türk hükümeti mega projelerin, pırıl pırıl yeni binaların ve altyapının genişletilmesinin büyük bir hayranı çünkü bunlar ilerleme anlamına geliyor. Hizmet kalitesine, düzgün yönetime ya da bakıma aynı şekilde odaklanılmıyor. Sağlık ve güvenlik neredeyse rafa kalktı ve daha fazla inşaat işçisi, yasalar olmadığı için değil, kurallar uygulanmadığı için ölüyor" sözleriyle iş kazaları sonucu hayatını kaybeden işçiler hatırlatıldı.





Jerusalem Post, "Hükümetin depremlere müdahalesinde eksiklikler olduğunu kabul eden Erdoğan'ın öfkesi, siyasi çıkarları için olumsuz kampanyalar yürüten provokatörlere yönelikti" dedi ve Erdoğan'ın depremden etkilenen bölgelerin bir yıl içinde yeniden inşa edileceği sözünü verdiği belirtildi.





YENİLGİYE MAHKUM PLANI YIKILDI

Haberde ayrıca şu görüşlere yer verildi:





Mart 2014'te ekonomi analisti Jesse Colombo, Forbes dergisine verdiği demeçte, "Türkiye'nin kredi ve inşaat odaklı ekonomisinin kaçınılmaz bir çöküşe doğru gittiği" uyarısında bulunmuştu. Türkiye'nin emlak piyasasında patlama yaşanmasına, AKP hükümetinin inşaat projelerinin sebep oldu. Ancak Türkiye'nin güneydoğusundaki 10 ili vuran büyük yıkımla birlikte Erdoğan'ın bu yenilgiye mahkum planı da yıkıldı. Erdoğan'ın şimdiden günah keçisi bulma ve yağmacıları tutuklama telaşı başladı.

AÇIKLAMAKTA ZORLANACAK

Öte yandan Jerusalem Post, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a deprem vergisi olarak toplanan 88 milyar liranın nasıl harcandığını açıklamasını istediğini hatırlattı.





Gazete ayrıca, "Seçimler yaklaşırken Erdoğan’ın bir o kadar zorlanacağı şey de sosyal medyada dolaşan bir videoda söyledikleri. Erdoğan, bu videoda, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’taki binalar için 2019 yılında getirilen imar affını onaylamak ile övünüyordu. Bu ise söz konusu binaların yapı ve deprem düzenlemelerinden muaf olması demekti. Depremin etkilediği 10 ilde yaklaşık 295 bin bina da bu kapsamdaydı" ifadesiyle, Erdoğan'ın çıkartılan imar affına ilişkin açıklama yapmakta zorlanacağını belirtti.