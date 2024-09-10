İsrail basını: Gazze'nin kuzeyi işgal edilip İsrailliler yerleştirilecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümeti, Gazze'nin kuzeyini ilhak ederek bu bölgeyi İsrailli yerleşimciler için hazırlamayı planlıyor.







İsrail merkezli Haaretz gazetesi editörü Aluf Benn'in haberine göre, Netanyahu'nun partisi Likud'dan yükselen ilhak çağrıları ışığında, Gazze'nin kuzeyi için kapsamlı bir strateji oluşturulmuş durumda.





Benn, Netanyahu hükümetinin Gazze'nin kuzeyinde Netzarim Koridoru'na kadar olan bölgede kontrol sağlamayı hedeflediğini ve bu bölgenin uluslararası tepkilere bağlı olarak kademeli şekilde yerleşime açılacağını öne sürdü.







AÇLIK TEHDİDİ VE GÜVENLİK GEREKÇESİYLE ÇIKARILACAKLAR

Eğer bu plan hayata geçerse, Filistinlilerin açlık tehdidi ve güvenlik gerekçesiyle bölgeden çıkarılması bekleniyor. Bu strateji, Netanyahu'nun İsrail topraklarını genişletme hedefini gerçekleştirmesi için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.





Netanyahu'nun, Birleşmiş Milletler'e bağlı Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Kurumu'nu (UNRWA) Gazze'den sonsuza dek çıkarma amacını da taşıdığı belirtiliyor.







Bu bağlamda, İsrail ordusunun uluslararası kuruluşlar yerine insani yardım dağıtma talimatı verdiği, ancak bu konuda askeri çekincelerin bulunduğu aktarılıyor.





"REHİNELERİ HAMAS TÜNELLERİNDE ÖLÜME TERK ETTİLER"

Öte yandan yazıda, Netanyahu'nun Gazze'deki İsrailli rehineleri kurtarma yerine, Hamas'ın tünellerinde ölüme terk edilmesini tercih ettiği ifade ediliyor.





Bu durumun, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için büyük bir sorun yaratması ve İsrail'in savaş ve abluka politikalarını sürdürmesi için bir gerekçe sunması hedefleniyor.





7 ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 41.020 Filistinli öldü, 94.925 Filistinli ise yaralandı.