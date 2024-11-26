İsrail basını: 'İsrail, ABD'nin kendisini cezalandırmasından korktu'

İsrail ve Hizbullah arasında ateşkes anlaşmasının yakın olduğuna yönelik haberler basına yansımaya devam ederken, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları da sürüyor.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre, İsrail ordusunun dün akşam saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde 'Hizbullah'ın kalesi' olarak bilinen Dahiye bölgesine düzenlediği saldırılarda bir kişi öldü, altı kişi yaralandı. İsrail ordusu, gün boyu Dahiye'ye en az 12 hava saldırısı düzenledi. İsrail savaş uçakları, Dahiye'nin Hureyk, Gubeyri, El Müşerrefiye, Şuveyfat, Tayune ve Şiyah bölgelerini birçok kez hedef aldı. Şuveyfat'ta bir binayı hedef alan İsrail ordusu, saldırı öncesi tahliye uyarısı yapmadı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Şuveyfat'a düzenlenen saldırıda bir kişinin öldüğünü, altu kişinin yaralandığını açıkladı.





İSRAİL'İN SUR'A SALDIRILARINDA CAN KAYBI 23'E YÜKSELDİ





İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının da 23'e çıktığı açıklandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun kent merkezi, Mareke, Bas, Bazuriye ve Ain Baal bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında göre, beş bölgeye düzenlenen saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi de yaralandı. Sur'un kent merkezine yapılan saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.





Bas yoluna düzenlenen saldırıda ise yedi kişi öldü, altı kişi yaralandı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti için DNA testi yapılacağı aktarıldı. İsrail'in, Ayn Baal bölgesine düzenlediği saldırıda da iki kişi hayatını kaybetti, 12'si yaralandı. Mareke bölgesine yönelik hava saldırısında dokuz kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Bazuriye'ye düzenlenen saldırıda da dört kişi hayatını kaybederken üç kişinin yaralandığı bildirildi.





LÜBNANLI MİLLETVEKİLİ: ANLAŞMA NEREDEYSE TAMAMLANDI

Öte yandan, İsrail ve Hizbullah arasındaki karşılıklı saldırıları bitirmek için ateşkes anlaşmasına varmak üzere çalışmalar da devam ediyor. Lübnanlı milletvekili Kasım Haşim, İsrail ile yakın zamanda ateşkes anlaşmasına varılacağını, anlaşmanın neredeyse tamamlandığını ve 36 saat içinde duyuru yapılabileceğini söyledi. Milletvekili Haşim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes çabalarına ilişkin bilgi verdi. Haşim, "Atmosfer olumlu, ateşkes görüşmeleri ileri aşamada, eğer işler böyle devam ederse ateşkese ulaşılması ve açıklanması yalnızca saatler alacak" açıklamasında bulundu.





Lübnan'ın ateşkes anlaşmasını ABD'de açıklandığında duyuracağını dile getiren Haşim, "Niyetler samimi ise işler normal seyrinde ilerleyecektir, anlaşma neredeyse tamamlandı ama mutlu sonlara ulaşmak için özellikle gelecek 36 saati beklememiz gerekiyor” dedi. Haşim, 'pervasız ve kumarbaz" bir düşmanla (İsrail) karşı karşıya bulunmalarına rağmen uluslararası atmosferi olumlu gördüklerini ve anlaşmaya varılmasının yakın olduğunu müjdelediğini, bunun da kısa sürede açıklanacağını aktardı.





Lübnan'ın ABD'nin ateşkes teklifi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının uygulanmasına ilişkin dile getirdiği mülahazalara bağlı olduğunu belirten Haşim, işlerin bu yönde ilerlediğini vurguladı. Söz konusu karar İsrail'in Mavi Hattı'nın gerisine çekilmesini ve bu hatla Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve BM Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.





NYT: ANLAŞMANIN ÖNÜNDE KİLİT BİR DÜĞÜM NOKTASI VAR

ABD'nin The New York Times (NYT) gazetesi de Netanyahu'nun 'düşünceleri konusunda bilgilendirilmiş' iki İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'li yetkililerin İsrail Başbakanı'na Şükran Günü öncesinde anlaşmayı nihayete erdirme konusunda baskı yaptığını, Netanyahu'nun da ateşkese açık olduğunu belirttiğini aktardı.





Diğer iki İsrailli yetkili de İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bugün kabinesi ile bir araya gelerek teklif edilen anlaşmayı ele alacağını anlattı. İsrailli yetkililerin verdiği bilgiye göre, arabulucular son bir haftada ateşkese varılması konusunda 'önemli ilerleme' kaydetmiş olsa da anlaşmaya varılmasının önünde 'kilit bir düğüm noktası' bulunuyor. Buna göre, Netanyahu'nun Hizbullah'ın ateşkesi bozması halinde saldırılara yeniden başlayabileceği yönünde güvence konusunda ısrar ediyor, bu da kilit bir düğüm noktası olarak öne çıkıyor. Netanyahu'nun ofisi ise bu iddialar hakkında da yorum yapmayı reddetti.





NYT'nin haberine göre, üzerinde müzakere edilen ateşkes, resmi olarak İsrail, Lübnan ve ABD de dahil olmak üzere arabulucu ülkeler arasında bir anlaşma olacak. İki yetkili, Lübnanlı bir milletvekilinin Hizbullah ile irtibat halinde hareket ettiğini ve yapılacak herhangi bir anlaşmanın Hizbullah'ın resmi olmayan onayını da içereceğini anlattı.





TIMES OF ISRAEL: SAVAŞIN SONA ERECEĞİ ANLAMINA GELMİYOR

İsrail'in The Times of Israel haber sitesi de Benjamin Netanyahu'nun bu akşam üst düzey güvenlik kabinesini toplayacağını teyit ederek bu toplantıda Hizbullah ile 60 günlük ateşkesin ele alınacağını teyit etti. İsrailli bir yetkili, haber sitesine yaptığı açıklamada, İsrail'in kabul ettiği şeyin 'Hizbullah ile savaşın sona erdirilmesi değil' saldırı ve çatışmaların durdurulması olduğuna vurgu yaptı. İsmi verilmeyen yetkili, ateşkese ilişkin olarak, "Ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Bir ay olabilir, bir yıl olabilir" diye konuştu.





Yetkilinin paylaştığı bilgiye göre, ateşkesten sonra İsrail'in 'Lübnan içinde eylemde bulunma özgürlüğü' İsrail ve Lübnan arasındaki bir mektupla garanti altına alınmış durumda. Buna göre, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sadece İsrail'e saldırmaya çalışanlara karşı değil, Hizbullah'ın askeri gücünü artırma teşebbüslerine karşı da faaliyette bulunabilecek. Yetkilinin iddiasına göre, İsrail, kısmen ABD'deki Joe Biden yönetiminin son haftalarında İsrail'in BMGK'de alınan bir kararla cezalandırmasından korkarak ateşkesi kabul etmekten başka bir seçeneğinin olmadığına karar verdi. Yetkili, İsrail'in 134 D9 buldozeri de olmak üzere ABD'den ihtiyacı olan ekipman ve mühimmatın da eksikliğini yaşıyor.