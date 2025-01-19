İsrail basını: Kızılhaç 3 rehineyi teslim aldı

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ardından rehine takası süreci başladı.





İsrail basını, "Kızılhaç rehineleri aldı. Kızılhaç ekibi 3 rehineyi Netzarim Koridoru'na götürüyor" ifadelerini kullandı. Hamas 3, İsrail 90 rehineyi serbest bırakacak.





İsrail-Hamas hattında 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılar bugün TSİ 12.15'te başlayan ateşkes ile son buldu. Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail-Hamas hattında rehine takası süreci başladı.





İsrail basını Kızılhaç ekibinin rehineleri aldığını yazdı ve "Kızılhaç ekibi 3 rehineyi Netzarim Koridoru'na götürüyor" ifadelerini kullandı.





Hamas 3, İsrail 90 rehineyi serbest bırakacak. Hamas, 3 İsrailli rehineyi serbest bırakacağını duyurmuştu.





Serbest bırakılacak rehinelerin isimleri Romi Gonen (24), Emily Damari (28) ve Doron Steinbrecher (31).





İSRAİL'İN REHİNE LİSTESİ KRİZİ

Hamas ve İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının TSİ 09.30'da uygulamaya girmesi beklenirken Tel Aviv yönetimi, "teslim edilecek 3 esirin ismi verilene kadar" ateşkesin devreye alınmayacağını açıklamıştı.





İsrail devlet televizyonu KAN, daha sonra geçtiği haberinde, Hamas'ın bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini arabuluculara teslim ettiğini duyurdu. Yaklaşık 3 saat sonra Gazze'de ateşkes başladı.





ESİR TAKASI

İsrail hükümetinin bakanlar kurulu toplantısı sonrasında yayınladığı karara göre, anlaşma kapsamında 33 İsrailli esire karşılık 1167'si 7 Ekim 2023'ten sonra tutuklanan Gazze sakini Filistinli olmak üzere 1900'den fazla Filistinlinin serbest kalması bekleniyor. Anlaşmada Filistinli bazı esirlerin sınır dışı edilmesi şartı bulunuyor.





Öte yandan, İsrail, 7 Ekim'den bu yana gözaltında tutulan 19 yaşın altındaki tüm kadın ve çocukları da serbest bırakacak.





İsrail bırakılan her bir İsrailli esir için 30 Filistinli esir, her bir asker ya da güvenlik gücü için ise 50 Filistinliyi serbest bırakacak.





Anlaşmanın ilk gününde 3, 7. gününde 4, bundan sonraki her hafta üç İsrailli esirin serbest kalması son haftadaysa 14 İsrailli esirin bırakılması planlanıyor.