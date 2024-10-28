İsrail basını: Netanyahu, Mısır'ın önerdiği Gazze'de kısa süreli ateşkesi reddetti

İsrail basını, hükümetteki çoğu bakanın desteğine rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin önerdiği Gazze'de kısa süreli ateşkesi reddettiğini yazdı. İsrail devlet televizyonu KAN ve Kanal 12'nin haberinde Tel Aviv yönetiminin Mısır'ın teklifini kabul etmediği belirtildi.





Kanal 12'nin internet sitesindeki haberinde, İsrail hükümetindeki çoğu bakanın, Mısır'ın önerisini desteklemesine rağmen Netanyahu'nun karşı çıktığı bildirildi. Netanyahu'nun "esir takası görüşmelerinin yalnızca Gazze'ye saldırılar sürerken devam edeceğini" savunduğu belirtilen haberde, Mısır'ın teklifinin de reddedildiği kaydedildi.





SİSİ, 2 GÜNLÜK ATEŞKES ÖNERMİŞTİ

Haberde, İsrail güvenlik birimlerinin de Mısır'ın teklifini desteklediğine işaret edildi. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 4 İsrailli esir ile alıkonulan bazı Filistinlilerin takası için iki günlük ateşkes girişimini önerdiklerini söylemişti. Sisi, "Önümüzdeki 10 gün içerisinde geçici ateşkesi kalıcı ateşkese dönüştürmek için müzakereler yapılacak" ifadesini kullanmıştı.





NETANYAHU'NUN EVİ İÇİN 528 BİN DOLAR TALEP EDİLDİ

Ayrıca İsrail Başbakanlık Ofisi'nin, Netanyahu'nun Hayfa yakınlarındaki Kayserya'daki evinin bulunduğu bölgenin korunması için 2 milyar şekel (yaklaşık 528 bin dolar) talep ettiği belirtildi. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Lübnan Hizbullahı tarafından 19 Ekim'de insansız hava aracıyla (İHA) yapılan ve Netanyahu'nun Kayserya kentindeki evini hedef alan saldırısı sonrasında Başbakanlık, evin bulunduğu bölgenin korumasını güçlendirmeye karar verdi.





Netanyahu'nun Kayserya'daki evinin korunması amacıyla alınacak önlemler için İsrail Başbakanlık Ofisinin 2 milyar şekel "acil talepte bulunduğu" aktarıldı.





YATAK ODASININ CAMI KIRILMIŞTI

Lübnan'dan fırlatılan İHA, İsrail'in kuzeyinde Kayserya kentinde Başbakan Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet etmişti. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada da Netanyahu'nun Kayserya'daki evine doğru bir İHA fırlatıldığı belirtilmişti. Olay sırasında Netanyahu ve eşinin evde olmadığı iddia edilen açıklamada, detaylı bilgi verilmemişti.





Sosyal medyada Netanyahu'nun konutu olduğu ifade edilen bir evde kurşun geçirmez camda oluşan hasar paylaşılmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, İHA'nın isabet ettiği ev ile Netanyahu'nun açık kaynaklarda paylaşılan hanesinin görüntüsünün uyumuna dikkati çekmişti. Hizbullah 22 Ekim'de Netanyahu'nun konutunu hedef alan İHA saldırısını üstlendiğini açıklamıştı.





HAMAS'TAN GAZETECİLERİN ÖLDÜRÜLMESİNE KINAMA: 'BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ SUÇLAR'

Öte yandan Hamas, İsrail'in gazetecilere karşı işlediği suçları kınayarak, uluslararası toplumdan Filistinli gazetecileri "cinayet ve intikam hedefi" haline getirdiği için İsrail hükümetinden hesap sorulması çağrısında bulundu. Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir günde 5 gazeteciyi öldürmesi güçlü bir şekilde kınandı.





İsrail saldırılarının Filistinli gazetecileri korkutmayacağının altı çizilen açıklamada, gazetecilerin İsrail'in suçlarını dünyaya duyurmaya devam edeceğine vurgu yapıldı. Gazze'de İsrail ordusunun sistematik ve kasıtlı bir şekilde gazetecileri hedef aldığına değinilen açıklamada, "Bunlar, gazetecileri korkutmak ve yaşanan vahşi soykırımın gerçeklerini duyurmaktan caydırmak amacıyla gazetecilere karşı işlenen daha önce benzeri görülmemiş suçlardır" ifadeleri kullanıldı.





Açıklamada, "Filistinli gazetecileri cinayet ve intikam hedefi haline getiren faşist (İsrail hükümeti) hükümetten hesap sorulması ve bu saldırıların durdurulması için uluslararası toplum ve kuruluşların ciddi adımlar atması gerekiyor" ifadelerine yer verildi. Uluslararası basın ve medya kuruluşlarına da seslenilen açıklamada, Filistinli gazetecilere karşı işlenen suçları kınayan net tavır alma ve İsrail'in işlediği suçları ortaya çıkarmak için onlarla dayanışma gösterme çağrısında bulunuldu.





Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye dün düzenlediği saldırılarda 5 gazetecinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.





İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 182'ye yükseldi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 42 bin 924 Filistinli öldü, 100 bin 833 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.