İsrail basını: 'Trump ile Netanyahu Gazze'de yeni plan için anlaştı'

İsrail'de yayın yapan ve Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen "Israel Hayom" gazetesi, dikkat çekici bir diplomatik gelişmeyi manşetine taşıdı. Habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, İran'daki nükleer tesislere yönelik ABD saldırısının hemen ardından gizli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.





'ATEŞKES SAĞLANACAK'

Gazetenin, görüşme içeriğine vakıf olan üst düzey bir İsrailli kaynağa dayandırdığı haberinde, dört liderin bölgesel barışa dair kapsamlı bir plan üzerinde uzlaştığı iddia edildi. Buna göre taraflar, Gazze'de iki hafta içinde ateşkesin sağlanması, Abraham Anlaşmaları'nın Suriye ve Suudi Arabistan'ı da kapsayacak şekilde genişletilmesi ve Batı Şeria'da sınırlı İsrail egemenliği temelinde iki devletli çözüme kapı aralanması konusunda fikir birliğine vardı.





'HAMAS SÜRGÜN EDİLECEK'

Ancak Gazze'de ateşkesin ön koşulu olarak oldukça tartışmalı adımlar gündeme geldi. Plan çerçevesinde, bölgenin yönetiminin Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin öncülüğünde dört Arap ülkesine devredilmesi, Hamas liderlerinin ise üçüncü ülkelere sürgün edilmesi öngörülüyor.





İsrail'in bombardımanları nedeniyle büyük bir insani kriz yaşayan Gazze halkına yönelik ise daha da dikkat çekici bir öneri gündeme geldi. Haberde, binlerce Filistinlinin “gönüllü göç” adı altında dünya genelinde kabul eden ülkelere yerleştirilmesinin planlandığı öne sürüldü.