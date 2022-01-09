Samanyolu Haber /Gündem / İsrail basını: 'Türk Lirası bile Erdoğan'a inanmayı bıraktı' /09 Ocak 2022 11:12

İsrail basını: 'Türk Lirası bile Erdoğan'a inanmayı bıraktı'

İsrail'in köklü gazetelerinden Haretz'in köşe yazarı Zvi Ber'el, Türk ekonomisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hamlelerini köşesine taşıdı.

SHABER3.COM

"Türk Lirası bile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a inanmayı bıraktı" başlıklı bir yazı kaleme alan Bar'el, "Fiyatlar artarken Cumhurbaşkanı’na destek azalıyor. Neyse ki seçimlere bir yıldan fazla bir süre var. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 hafta önce vatandaşına Türk Lirası’nda kalması çağrısında bulundu fakat TL henüz ne istediğine karar vermedi. 20 Aralık’ta Erdoğan yeni ekonomi planını tanıttı. Fakat o zamandan beri dolar karşısında Türk Lirası 18.5’tan 11’e düştü. Fakat yeni yılla birlikte Türk Lirası önce yüzde 5 değer kaybetti sonra yüzde 3 değer kazandı. Henüz TL’nin dolar karşısında 12-13 bandında olacağını söylemek için erken, geçen yılın başlarında bir dolar 7.4 TL’ydi" yorumunu yaptı.

Sözcü gazetesinin aktardığına göre; son dönemde doğal gazdan köprü fiyatına birçok alanda zam geldiğine dikkat çeken Bar’el, “Artan gıda fiyatları Türk Lirası kazanan fakat harcamalarını dolara bağlı yapan ortalama Türk vatandaşının kaybını artırdı. Geçen yıl markalı alkole parası yetmediği için kaçak alkol içen 110 kişi öldü. Polis, binlerce litrelik kaçak alkolü imha etti” ifadesini kullandı.

Gazetede yayınlanan makalede, Erdoğan’a desteğin, fiyatların artmasıyla ters orantılı olduğu da belirtildi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın erken seçimin olmayacağını söylediğinin hatırlatıldığı makalede, “Genel seçimler gelecek yıl yapılacak fakat muhalefet partileri bunun erkene çekilmesini istiyor, bu krizi Erdoğan’ı yenmek için kullanmak istiyorlar” yorumu da yapıldı. Bar’el, muhalefetin de alternatif bir aday gösteremediğine vurgu yapıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail basını: 'Türk Lirası bile Erdoğan'a inanmayı... Sonraki Haber >>

Navigasyonun yanılttığı kamyon asılı kaldı

Navigasyonun yanılttığı kamyon asılı kaldı

İşte Nurdan Gündüz'ün Cenaze Töreni

İşte Nurdan Gündüz'ün Cenaze Töreni

‘Tabutta röveşata!’ gerçek oldu

‘Tabutta röveşata!’ gerçek oldu

'Çıkar telefonunu' diyen AKP'linin suratına desteyle para atıldı

'Çıkar telefonunu' diyen AKP'linin suratına desteyle para atıldı

AKP'li isim mikrofonu açık unuttu, itirafını herkes duydu!

AKP'li isim mikrofonu açık unuttu, itirafını herkes duydu!

Yandaş profesörden, yandaşları bile isyan ettiren hesap(!)

Yandaş profesörden, yandaşları bile isyan ettiren hesap(!)

13 yaşındaki çocuk enflasyona isyan etti

13 yaşındaki çocuk enflasyona isyan etti

Bu otomobil tek tuşla renk değiştiriyor

Bu otomobil tek tuşla renk değiştiriyor

Cezaevlerinde işkence bitmiyor

Cezaevlerinde işkence bitmiyor

Cübbeli Ahmet'ten yok artık dedirten 'yorum'

Cübbeli Ahmet'ten yok artık dedirten 'yorum'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:21:40