İsrail basını: 'Türk Lirası bile Erdoğan'a inanmayı bıraktı'

"Türk Lirası bile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a inanmayı bıraktı" başlıklı bir yazı kaleme alan Bar'el, "Fiyatlar artarken Cumhurbaşkanı’na destek azalıyor. Neyse ki seçimlere bir yıldan fazla bir süre var. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 hafta önce vatandaşına Türk Lirası’nda kalması çağrısında bulundu fakat TL henüz ne istediğine karar vermedi. 20 Aralık’ta Erdoğan yeni ekonomi planını tanıttı. Fakat o zamandan beri dolar karşısında Türk Lirası 18.5’tan 11’e düştü. Fakat yeni yılla birlikte Türk Lirası önce yüzde 5 değer kaybetti sonra yüzde 3 değer kazandı. Henüz TL’nin dolar karşısında 12-13 bandında olacağını söylemek için erken, geçen yılın başlarında bir dolar 7.4 TL’ydi" yorumunu yaptı.







Sözcü gazetesinin aktardığına göre; son dönemde doğal gazdan köprü fiyatına birçok alanda zam geldiğine dikkat çeken Bar’el, “Artan gıda fiyatları Türk Lirası kazanan fakat harcamalarını dolara bağlı yapan ortalama Türk vatandaşının kaybını artırdı. Geçen yıl markalı alkole parası yetmediği için kaçak alkol içen 110 kişi öldü. Polis, binlerce litrelik kaçak alkolü imha etti” ifadesini kullandı.







Gazetede yayınlanan makalede, Erdoğan’a desteğin, fiyatların artmasıyla ters orantılı olduğu da belirtildi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın erken seçimin olmayacağını söylediğinin hatırlatıldığı makalede, “Genel seçimler gelecek yıl yapılacak fakat muhalefet partileri bunun erkene çekilmesini istiyor, bu krizi Erdoğan’ı yenmek için kullanmak istiyorlar” yorumu da yapıldı. Bar’el, muhalefetin de alternatif bir aday gösteremediğine vurgu yapıldı.