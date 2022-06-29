Samanyolu Haber /Dünya / İsrail basını: Yakalanan ajanlar, İran'ın Türkiye'deki terör yapılanmasını anlattı /29 Haziran 2022 18:21

İsrail basını: Yakalanan ajanlar, İran'ın Türkiye'deki terör yapılanmasını anlattı

İsrail basınında çıkan iddialara göre, Türk ve İsrail gizli servislerinin iş birliği sonrasında yakalanan İran kaynaklı ajan şebekesi sorguda çözüldü. İsrail, Türkiye ile yapılan iş birliği için 'en güzel şey bu oldu' dedi.

SHABER3.COM

Geçen günlerde İran istihbaratının İstanbul'da İsrailli turistlere yönelik planladığı terör eylemlerinin MİT ve MOSSAD iş birliği ile çökertildiğine dair haberler basına yansımıştı. İsrail basını, operasyonda gözaltına alınan İranlıların sorguda çözüldüğünü ve İstanbul'daki İran kaynaklı ajan şebekesinin çökertildiğini yazdı. 

İsrael Hayom'da yer alan habere göre; İranlı ajanlar sorgularında, İran istihbaratına bağlı üç ayrı hücrenin İstanbul'da faaliyet gösterdiği; hücrelerin birbirine paralel çalıştığı, ancak birbirini tanımadığı ve her bir hücrenin Tahran'dan kontrol edildiği itirafında bulundu.

HEDEF: BÜYÜKELÇİ VE İSRAİLLİ TURİSTLER
Gazetenin iddiasına göre ajanlar, Türkiye'de yönettikleri operasyonel yapılar ile ilgili de kapsamlı bilgiler sağladılar. Yakalanan iki hücreden ilkinin İsrail Büyükelçisi ve karısını kaçırmayı ve öldürmeyi planladığı ikincisinin ise Beyoğlu semtinde bir grup İsrailliyi takip ettiği öne sürüldü.

Gazetenin haberine göre İsrailli yetkililer, MİT ve MOSSAD arasındaki operasyonel iş birliğinin, yaşanan olaylara dair en iyi şey olduğunu dile getirdiler. Ayrıca, Türklerin başından itibaren süreçle ilgili son derece dikkatli olduğunu ve saldırıları önlemek için yüzlerce polis memuru ve istihbarat personelini seferber ettiğini vurguladılar.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail basını: Yakalanan ajanlar, İran'ın Türkiye'deki... Sonraki Haber >>

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Karl Marx oldu Kars Mark

Karl Marx oldu Kars Mark

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

Ürdün'de zehirli gaz dolu tanker patladı

Ürdün'de zehirli gaz dolu tanker patladı

Bakın Prens Selman için Saray'da okutulan şarkının anlamı neymiş

Bakın Prens Selman için Saray'da okutulan şarkının anlamı neymiş

'Mavi Otobüs' geliyor: 15 Temmuz’un en yakın tanıkları konuşacak

'Mavi Otobüs' geliyor: 15 Temmuz’un en yakın tanıkları konuşacak

Boğa güreşi gösterisinde stadyum çöktü

Boğa güreşi gösterisinde stadyum çöktü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:53:07