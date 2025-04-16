İsrail basınından kritik iddia: ABD Suriye'den çekiliyor!

Haberde üst düzey bir İsrailli yetkilinin şu ifadelerine yer verildi:



“Tel Aviv yönetimi, kararın yalnızca kısmi bir çekilme ile sonuçlanacağına inanıyor. Ancak yine de Amerikan muhataplarımızla sahadaki varlığın sürdürülmesi yönünde görüşmelerimizi sürdürüyoruz.”



İSRAİL'İN 'TÜRKİYE' KAYGISI

Yetkiliye göre İsrail, ABD’nin Suriye’den tamamen çekilmesinin, Türkiye’nin Suriye üzerindeki etkisini artıracağı görüşünde.



Tel Aviv yönetiminin bu durumdan hoşnut olmadığı ifade ediliyor.



ÇEKİLME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ynet’in haberine göre ABD, çekilme planları konusunda İsrail’i düzenli olarak bilgilendirmeye devam ediyor.



İsrail basını, çekilmenin 2 ay içinde başlayabileceğini öne sürüyor.



SURİYE'DE NE KADAR AMERİKAN ASKERİ VAR?

Washington yönetimi, Aralık ayında yaptığı açıklamada, Suriye’de yaklaşık 2 bin askerinin bulunduğunu açıklamıştı.



ABD Başkanı Donald Trump, göreve başlamadan önce askerleri Suriye'den geri çekme niyetini açıkça dile getirmişti.