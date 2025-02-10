İsrail, Batı Şeria’da biri hamile kadın olmak üzere iki Filistinli'yi öldürdü

Filistin açıklamasında, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nur Şams'taki operasyonunda, sekiz aylık hamile olan 23 yaşındaki Sundos Cemal Muhammed Şalabi'nin öldüğü ve kocasının ağır yaralandığı belirtildi. Saldırı sonucu hamile kadının karnındaki bebeğinin de kurtarılamadığı açıklandı.



İsrail ordusundan yapılan açıklamada, olayın askeri polis soruşturma birim tarafından soruşturulduğu ifade edildi.



Filistin Sağlık Bakanlığı ayrıca 21 yaşındaki bir Filistinli’nin de İsrail güçleri tarafından vurularak öldürüldüğünü duyurdu.



Görgü tanıkları, Şalabi ve eşinin evlerinden çıkarken vurulduklarını söyledi. Ancak ikilinin neden hedef alındıkları bilinmiyor.



Bu olaydan bir süre önce İsrail ordusu, Batı Şeria’nın kuzeyinde terör karşıtı operasyonları genişlettiğine dair bir açıklama yayınlamıştı.



Bununla birlikte İsrail ordusu, polisi ve istihbarat servisleri 21 Ocak'ta Cenin'de terörle mücadele operasyonu başlatmış ve yetkililer tarafından geniş çaplı ve önemli bir askeri operasyon olarak tanımlanmıştı.



Operasyon Tulkarim, El Feraa ve Tamun'a kadar genişledi ve ordu operasyonun militanları hedef aldığını açıkladı.



Batı Şeria'yı, Hamas’ın da aralarında olduğu İran destekli gruplara karşı çok cepheli bir savaşın parçası olarak gören İsrail, Filistinli militan grup Hamas'a karşı Gazze'de yürüttüğü savaşta ateşkese varmasının ardından bu bölgede de bir operasyon başlattı. Askeri harekat ve geniş çaplı yıkımın ardından binlerce Filistinli Batı Şeria'daki evlerini terk etti.



Filistinliler, İsrail'in saldırılarının son zamanların en yıkıcı saldırılarından biri olduğunu belirtiyor. Filistin Yönetimi Sağlık Bakanlığı'na göre, Batı Şeria’daki son saldırılarda çok sayıda. Filistinli öldürüldü. İsrail ordusu bu saldırılarda militanları öldürdüklerini belirtiyor.