Samanyolu Haber /Gündem / İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te protestoculara saldırdı /19 Mayıs 2021 12:13

İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te protestoculara saldırdı

İsrail-Filistin arasındaki gerilim sürülüyor. İsrail ordusu son olarak Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen protestolara saldırdı. En az iki göstericinin öldüğü duyuruldu. Gazze Şeridi'nde ölü sayısı 220'ye yükseldi.

SHABER3.COM

İsrail ile Hamas arasındaki gerilim ablukadaki Gazze Şeridi'nde devam ederken, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen protestolara saldırdığı kaydedildi. En az iki göstericinin vurularak öldürüldüğü belirtildi. Batı Şeria'dan en az 20 Filistinli gözaltına alındı. 

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in hava saldırıları sonucu 63'ü çocuk olmak üzere ölü sayısının 220'ye yükseldiği duyuruldu. En az 1500 Filistinli yaralandı. İsrailli yetkililer, Gazze'yi yöneten Hamas'ın roket saldırılarında ikisi çocuk 12 İsraillinin öldüğünü açıkladı. 

GAZZE'DE 50 OKUL ZARAR GÖRDÜ

İngiltere merkezli Çocukları Kurtarın Vakfı (Save the Children), Gazze Şeridi'nde 50'den fazla okulun zarar gördüğünü söyledi. Bu zararın, 41 bin 897 çocuğu etkilediği belirtildi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ise Gazze'den atılan roketler sonucu İsrail'de üç okulda hasar olduğunu kaydetti.

"SINIR KAPILARI AÇILSIN"

Gazze Şeridi'ndeki 'insani krizden' endişe duyduklarını aktaran BM'nin Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), İsrail ablukası altındaki bölgede Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarının açılması için çağrıda bulundu.

İkinci haftasına giren hava saldırılarının yanı sıra, Covid-19 salgınının da halk sağlığını tehdit ettiğini aktaran UNRWA'nın açıklamasında, "İnsanlar sığınacak yer ararken salgın hala 'acil durum' statüsünü koruyor" denildi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te protestoculara... Sonraki Haber >>

Dev gökdelen bir anda sallanmaya başladı, panik anları kameraya yansıdı!

Dev gökdelen bir anda sallanmaya başladı, panik anları kameraya yansıdı!

Ben nargile içmem iftira atma

Ben nargile içmem iftira atma

Pakistan'da kum fırtınası

Pakistan'da kum fırtınası

Otoyolda araba nasıl yakalandı

Otoyolda araba nasıl yakalandı

Peker kendisini yalanlayanlara gözdağı mesajı verdi

Peker kendisini yalanlayanlara gözdağı mesajı verdi

Özışık kardeşlerin foyası meydana çıktı

Özışık kardeşlerin foyası meydana çıktı

Davutoğlu'ndan Soylu'ya videolu cevap

Davutoğlu'ndan Soylu'ya videolu cevap

"Belalarını buluyorlar, bütün pislikleri ortalığa saçıldı"

Ulusalcı isim: İki Bakan, bir Başkan Erdoğan'ı indirecekler... Uyarıyorum!

Ulusalcı isim: İki Bakan, bir Başkan Erdoğan'ı indirecekler... Uyarıyorum!

"Yalancı A Haber, doğru haber yap"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:35:37