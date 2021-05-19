İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te protestoculara saldırdı

İsrail ile Hamas arasındaki gerilim ablukadaki Gazze Şeridi'nde devam ederken, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen protestolara saldırdığı kaydedildi. En az iki göstericinin vurularak öldürüldüğü belirtildi. Batı Şeria'dan en az 20 Filistinli gözaltına alındı.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in hava saldırıları sonucu 63'ü çocuk olmak üzere ölü sayısının 220'ye yükseldiği duyuruldu. En az 1500 Filistinli yaralandı. İsrailli yetkililer, Gazze'yi yöneten Hamas'ın roket saldırılarında ikisi çocuk 12 İsraillinin öldüğünü açıkladı.





GAZZE'DE 50 OKUL ZARAR GÖRDÜ





İngiltere merkezli Çocukları Kurtarın Vakfı (Save the Children), Gazze Şeridi'nde 50'den fazla okulun zarar gördüğünü söyledi. Bu zararın, 41 bin 897 çocuğu etkilediği belirtildi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ise Gazze'den atılan roketler sonucu İsrail'de üç okulda hasar olduğunu kaydetti.





"SINIR KAPILARI AÇILSIN"







Gazze Şeridi'ndeki 'insani krizden' endişe duyduklarını aktaran BM'nin Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), İsrail ablukası altındaki bölgede Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarının açılması için çağrıda bulundu.





İkinci haftasına giren hava saldırılarının yanı sıra, Covid-19 salgınının da halk sağlığını tehdit ettiğini aktaran UNRWA'nın açıklamasında, "İnsanlar sığınacak yer ararken salgın hala 'acil durum' statüsünü koruyor" denildi.