İsrail Batı Şeria'ya saldırılarını arttırıyor

İsrail, Gazze'deki savaşı durduran ateşkesin yürürlüğe girmesinden iki gün sonra 21 Ocak'ta, Batı Şeria'nın kuzeyinde geniş çaplı bir saldırı başlattı ve daha sonra bunu yakınlardaki diğer bölgeleri de kapsayacak şekilde genişletti. İsrail, saldırıların arttığı ortamda militanlığı sona erdirmeye kararlı olduğunu belirtiyor. Filistinliler ise baskınları, 3 milyon Filistinli'nin askeri yönetim altında yaşadığı Batı Şeria üzerindeki İsrail kontrolünü pekiştirme çabasının parçası olarak görüyor.



Filistinli mülteciler ve kamplar



Katz, orduya, Batı Şeria'daki bazı kentsel mülteci kamplarında kalmaya hazırlanma talimatı verdiğini ve bu bölgelerin “boşaltıldığını” söyledi. Mülteci kamplarından kaçan Filistinli sayısının yaklaşık 40 bin olduğunu kaydetti. Bu rakamı Birleşmiş Milletler de teyit ediyor. Katz, askeri kuvvetlere, militanların altyapısını çökertmeleri amacıyla operasyonlarının kapsamını Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin, Tulkerim ve Nur Şems'teki Filistin mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletmeleri talimatı verdiğini bildirdi. İsrail ordusu da Batı Şeria'daki baskını diğer bölgelere de genişlettiğini ve uzun süredir İsrail'e karşı silahlı mücadelenin kalesi olan Cenin'e tanklar gönderdiğini kaydetti.



Uluslararası tepkiler ve eleştiriler



Filistin Yönetimi Lideri Mahmud Abbas'ın sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Batı Şeria'nın kuzeyinde tankların konuşlandırılması kararını kınadı ve “İsrail'in yol açtığı bu tehlikeli tırmanma istikrara ya da sükunete yol açmayacak. Bu tehlikeli tırmanma konusunda uyarıda bulunuyoruz” dedi. Katz açıklamasında, BM Filistinli Mültecilere Yardım Dairesi'ne (UNRWA) kamplardaki faaliyetlerini durdurmasının söylendiğini belirtti. UNRWA'ya konuya ilişkin açıklama yapması için hemen ulaşılamadı.



Ateşkes ve rehine takası



İsrail-Hamas savaşı boyunca Batı Şeria'da şiddet arttı. İsrail bu süre zarfında bölgeye birçok baskın düzenledi. Ancak Gazze ve Lübnan'daki çatışmaların durmasıyla birlikte İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Batı Şeria'daki militanlık faaliyetlerini bastırması için aşırı sağcı iktidar ortaklarının artan baskısı altında kaldı. Gazze'deki savaşın başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Batı Şeria'da 800'den fazla Filistinli öldürüldü. Yahudi yerleşimciler de Filistinliler’in yaşadığı bölgelerde saldırılar düzenledi. Batı Şeria'dan kaynaklanan Filistin saldırılarında da artış oldu. İsrail, Hamas'ın serbest bırakılan rehineleri aşağılayıcı olarak nitelediği bir şekilde teslim etmesine son vereceğine dair güvence alana kadar yüzlerce Filistinli mahkumun serbest bırakılmasını ertelediğini açıkladı. Taraflar henüz ateşkesin uzatılması için müzakerelere başlamış görünmüyor. Ateşkesin çökmesi savaşın yıkıma uğrattığı Gazze'de çatışmaların yeniden başlamasına yol açabilir.



Hizbullah lideri nasrallah'ın cenazesi



Hizbullah'ın eski lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail hava saldırısında öldürülmesinden yaklaşık beş ay sonra düzenlenen cenaze töreni için yüz binlerce kişi Pazar günü Beyrut'ta bir stadyumu ve sokakları doldurdu. Hizbullah, İsrail'le 14 ay süren ve birçok üst düzey siyasi ve askeri yetkilisinin ölümüne neden olan savaşta büyük darbeler alan örgütün hala güçlü olduğunu göstermek için destekçilerine cenazeye kalabalık bir şekilde katılmaları çağrısında bulunmuştu. Nasrallah'tan birkaç gün sonra Beyrut'un bir banliyösüne düzenlenen İsrail hava saldırısında öldürülen kuzeni ve halefi Haşim Seyfeddin için de cenaze töreni yapıldı. Nasrallah Pazar günü ilerleyen saatlerde Beyrut'ta, Seyfeddin ise memleketi Güney Lübnan'da toprağa verilecek. Her ikisi de geçici olarak gizli yerlere gömülmüştü. Hizbullah'ın üst düzey yetkilisi Ali Damuş, Cumartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada cenaze törenine dünya genelinden binlerce kişinin yanı sıra 65 ülkeden yaklaşık 800 önde gelen ismin katılacağını söylemişti.