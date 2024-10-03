İsrail Beyrut'un merkezini hava saldırısıyla vurdu: 5 kişi öldü

8 İsrail askeri öldürüldü









Öte yandan, İsrail'e düzenlenen füze saldırısının ardından Çarşamba günü Katar'da konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın "savaş peşinde olmadığını" ancak İsrail'in tepki göstermeye zorladığını söyledi.

Saldırıda hedef alınan çok katlı binada, Hizbullah bağlantılı bir sağlık merkezi bulunuyordu. Bina, Lübnan Parlamentosu ve BM'nin bölge merkezine metrelerle ölçülebilecek uzaklıktaydı.Böylece İsrail ilk kez, başkent Beyrut'un merkezini vurmuş oldu. Kentin güneyindeki Dahiye bölgesinde de saldırılar olduğu belirtildi.Lübnan Sağlık Bakanlığı Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, son 24 saatteki İsrail saldırılarında 46 kişinin öldüğünü, 85 kişinin de yaralandığını duyurdu.Bu arada, İsrail'in Salı sabahı Lübnan'a başlattığı kara harekatında sekiz İsrail askeri öldürüldü.Netanyahu, X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bizi yok etmeye çalışan İran'a karşı çetin bir savaşın ortasındayız" dedi, "Birlikte duracağız ve Tanrı'nın yardımıyla kazanacağız" sözlerini ekledi.İsrail ordusu daha önce birliklerinin Hizbullah ile yakın mesafeden çatışmaya girdiğini doğrulamıştı.Hizbullah, Çarşamba günü Lübnan sınırında İsrail'in kara saldırısını püskürttüklerini açıkladı. İsrail buna yorum yapmadı.Hizbullah sözcüsü, Çarşamba günü Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuyla yaşanan çatışmaların "savaşın ilk turunun" bir parçası olduğunu söyledi.Reuters ve NBC'nin aktardığına göre Hizbullah'tan Muhammed Afif gazetecilere, "Güçlerimiz düşmanla yüzleşmeye ve direnmeye tamamen hazır" dedi.Afif, İsrail ordusuyla çatışmaya yetecek kadar silahlanmış olduklarını ekledi.İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 50'ye yakın yerleşimde yaşayanlar insanlar için yeni tahliye emirleri yayımladı.İsrail'in füze saldırısına misilleme yapması durumunda İran'ın "daha güçlü bir tepki vereceğini" söyleyen Pezeşkiyan, İsrail'in amacının bölgedeki şiddeti artırmak olduğunu ve İsrail'in barış istemediğini söyledi. İran'ın "şiddeti önlemek ve durdurmak istediğini" ekledi.