İsrail Beyrut'un merkezini vurdu

Tahliye çağrısı, İsrail'in Beyrut'u bombalamasının ardından geldi. İsrail dün, Lübnan'ın güneyinde sekiz askerinin öldüğünü açıklamıştı.



Güneydeki kasabaların boşaltılması çağrısına bölge başkenti Nebatiye'nin de dahil olması, İsrail'in Hizbullah'ı daha da zayıflatmak üzere tasarladığı yeni bir operasyonun yakın olabileceğini gösterdiği yorumu yapılıyor.



Perşembe günü Beyrut'u bombalayan İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Bint Jbeil kasabasının belediye binasına düzenlenen hava saldırısında da 15 Hizbullah militanının öldürüldüğünü, Dahiye'nin de ondan fazla roketle hedef alındığını kaydetti.



Beyrut'ta görgü tanıkları büyük bir patlama sesi duyduklarını bildirirken, bir güvenlik kaynağı da saldırının parlamento yakınlarındaki Bachoura bölgesinde bir binayı hedef aldığını ve İsrail'in Beyrut'un merkez bölgesine en yakın saldırısı olduğunu söyledi.



VOA Türkçe’nin Beyrut’ta bulunan muhabiri Hediye Levent, İsrail’in Beyrut’un merkezinde vurduğu binalardan birinin Hizbullah’ın sivil savunma merkezi olduğunu bildirerek, binanın Hizbullah’ın kontrolündeki Dahiye’de bulunmadığına dikkat çekti.



Lübnan Sağlık Bakanlığı Beyrut'taki saldırıda ölenlerin sayısının dokuza yükseldiğini açıklarken, Hizbullah'a bağlı bir sivil savunma grubu olan İslami Sağlık Kurumu da ikisi sağlık görevlisi olmak üzere yedi personelinin öldüğünü bildirdi.



Öte yandan İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamada, Gazze'deki Hamas hükümetinin başı Ravhi Muştaha ile birlikte üst düzey güvenlik yetkilileri Semih El-Siraj ve Sami Udeh'i üç ay önceki saldırılarda “ortadan kaldırdığını” açıkladı.



BM Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert X sosyal medya platformundan, “Beyrut'ta uykusuz bir gece daha. Şehri sarsan patlamaları sayıyorum. Uyarı sirenleri yok. Sırada ne olduğunu bilmemek. Önümüzde sadece belirsizlik var. Endişe ve korku her yerde” diye yazdı. Hennis-Plasschaert, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın geçen hafta öldürüldüğü güneydeki Dahiye banliyösüne de üç füze isabet ettiğini ve patlama seslerinin duyulduğunu söyledi.