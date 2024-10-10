Samanyolu Haber /Dünya / İsrail, Beyrut'un merkezini vurdu /10 Ekim 2024 23:36

İsrail, Beyrut'un merkezini vurdu

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Lübnan'ın başkenti Beyrut'un şehir merkezine saldırı düzenlendiği ve 2 patlama meydana geldiği bildirildi.

SHABER3.COM

İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Lübnan'ın başkenti Beyrut'un şehir merkezine saldırı düzenlendiği ve 2 patlama meydana geldiği bildirildi.

Beyrut'un merkezinde meydana gelen 2 patlamanın ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Bölgedeki görgü tanıklarının aktardığına göre, saldırıda hedef alınan bir bina yıkıldı, çevredeki evlerde ve araçlarda da hasar oluştu.

SALDIRIDA 18 KİŞİ ÖLDÜ, 92 KİŞİ YARALANDI

İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği saldırıda can kaybı ve yaralı sayısı belli oldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 18 kişinin öldüğünü, 92 kişinin de yaralandığını açıkladı.

HEDEFTE NASRALLAH'IN KAYINBİRADERİ VAR İDDİASI

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu saldırının hedefinde İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın kayınbiraderi Ve Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden Vafik Safa'nın olduğu iddia edildi.

Saldırı ve Safa'nın hedefte olduğu yönündeki iddia hakkında İsrail makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

?İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 2 BİN 141 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 141 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail, Beyrut'un merkezini vurdu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:17:56