Samanyolu Haber /Dünya / İsrail, bir Hizbullah komutanını daha öldürdü /18 Ağustos 2024 00:32

İsrail, bir Hizbullah komutanını daha öldürdü

İsrail, Lübnan’da düzenlediği hava saldırısında Hizbullah komutanını öldürdüğünü duyurdu. Hizbullah, İsrail’in açıkladığı ismi doğruladı.

SHABER3.COM

İsrail ordusuna ait hava araçlarının Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir motosikleti hedef aldığı saldırıda 1 kişinin öldüğü belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait hava araçları, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin doğusunda yer alan Kadmus beldesinde seyir halindeki bir motosikleti vurdu.

Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, olay bölgesine ambulansların sevk edildiği kaydedildi.

NNA'nın geçtiği başka bir haberde, İsrail ordusunun Hanin beldesi vadisi ile Ayta eş-Şaab etrafındaki Hale Verde vadisini topçu atışlarıyla vurduğu aktarıldı.

İSRAİL: HİZBULLAH KOMUTANINI ÖLDÜRDÜK

Öte yandan İsrail ordusu ise söz konusu saldırıda bir Hizbullah komutanının hedef alındığını iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hedef alınan kişinin Hizbullah'ın askeri kanadı Rıdvan Gücü'nün komutanlarından Hüseyin İbrahim Kassib olduğu belirtildi.

HİZBULLAH İSMİ DOĞRULADI

Hizbullah ise yaptığı açıklamada Hizbullah üyesi Kassib'in ölümünü doğruladı. Açıklamada "komutan" ifadesine yer vermedi.

FUAD ŞÜKR SUİKASTI

İsrail, temmuz ayının sonunda Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hizbullah’ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın sağ kolu olduğu belirtilen Fuad Şükr öldürülmüştü.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında ölen Hizbullah mensubu sayısı 413'e yükseldi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail, bir Hizbullah komutanını daha öldürdü Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:08:37