Samanyolu Haber /Dünya / İsrail: Birçok Müslüman ülke ile gizli görüşmelerimiz var /31 Ağustos 2020 09:46

İsrail: Birçok Müslüman ülke ile gizli görüşmelerimiz var

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin ara buluculuğunda Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan normalleşme anlaşmasına ilaveten ülkesinin ilişkileri geliştirmek için başka bazı Arap ülkeleriyle de gizli görüşmeler yürüttüğünü söyledi.

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Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek ilk ticari uçuş öncesi açıklama yapan Netanyahu, "İsrail'in ilişkileri normalleştirmek için kamuya yansımayan ancak Arap ve Müslüman liderlerle yaptığı çok sayıda görüşme var." ifadesini kullandı

'Tarihi uçuş', 31 Ağustos'ta gerçekleşecek. Tel Aviv'den kalkacak uçak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye gidecek.

İsrail ulusal havayolu şirketi El Al'a ait uçağın üzerine Selam, Şalom ve Peace (barış) yazıları yazıldı.

Uçakta ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve aynı zamanda danışmanı Jared Kuşner de bulunacak.

Bu arada İsrail Başbakanı Netanyahu, geçen aylarda Sudan, Çad ve Umman liderleriyle görüşmeler gerçekleştirmişti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brian ve Kuşner'le görüştükten sonra bir açıklama yapan Netanyahu, basına yansıyan daha önceki görüşmelerine atıfla "Bunlar bilinen görüşmeler. Ancak İsrail devletiyle ilişkilerini geliştirmek için Arap ve Müslüman liderlerle ara bulucu olmadan yapılan çok sayıda toplantı var." ifadesini kullandı

Bu ülkelerin hangileri olduğuyla ilgili detay vermeyen Netanyahu, "Bugünün atılımları yarının standartları olacak ve diğer ülkelerin İsrail'le ilişkilerini normalleştirmelerinin yolunu açacak." şeklinde konuştu.

Konuşmasında Filistin yönetimine eleştiriler yönelten Netanyahu, "Filistinlileri beklemek zorunda kalsaydık, sonsuza kadar beklerdik." dedi.
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