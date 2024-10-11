İsrail, BM Barış Gücü'ne ateş açtı!

Israel Hayom gazetesi, Tel Aviv yönetiminin, işgal altında bulunan Doğu Kudüs’teki Birleşmiş Milletler 'Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı' (UNRWA) merkezinin toprağını gasp ederek 1440 yasa dışı konut inşa etmeyi planladığını yazmıştı.







Ürdün Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin gerçekleştirdiği açıklamada, İsrail'in, UNRWA'nın Filistin topraklarındaki faaliyetlerini durdurmak için yaptığı girişimlerin ve ajansa karşı sistematik kışkırtmasının güçlü bir şekilde kınandığı belirtildi.





Halktv'de yer alan habere göre yapılan açıklamada, İsrail'in bu adımının, uluslararası hukukun, BM tüzüğünün ve işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren BM kuruluşlarının dokunulmazlıklarını açık bir şekilde ihlal ettiğine vurgu yapıldı.







İsrail'in aldığı bu kararın, uluslararası hukuku ve 2334 sayılı karar da dahil olmak üzere BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiği ve İsrail'in işgalci bir güç olarak yükümlülükleriyle çeliştiği ifade edilirken bu icraatların, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini pekiştirme ve Filistin üzerindeki kontrolü sıkılaştırma yönünde süren girişimlerinin bir parçası olduğu aktarıldı.





“FECİ SONUÇLARI OLUR”



Yapılan açıklamada, İsrail'in UNRWA'ya siyasi suikast gerçekleştirmeyi ve Filistinlilere insani yardım sağlama çabalarını engellemeyi amaçlayan eylemlerin sonuçlarının feci olacağı noktasında kritik bir uyarı yapıldı.





İSRAİL BM ASKERLERİNE ATEŞ AÇTI



İsrail kuvvetlerinin Lübnan’da bulunan Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü’ne (UNIFIL) ateş açmasını "endişe verici ve kabul edilemez” olarak değerlendiren Kanada Dışişleri Bakanlığı, taraflara “barış gücü ve insani yardım çalışanlarını koruma ve uluslararası insani hukuka uyma” çağrısı yaptı.





İsrail’in Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü’ne (UNIFIL) yönelik saldırısına Kanada da tepki gösterirken Kanada Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından, İsrail askerlerinin UNIFIL üssüne ateş açması "endişe verici ve kabul edilemez” olarak değerlendirildi.





Gerçekleştirilen açıklamada, "Kanada, barış gücü ve insani yardım çalışanlarının korunması ve tüm tarafların uluslararası insani hukuka uyması çağrısında bulunuyor" ifadelerine yer verildi.







