İsrail bombalamıştı: Suriye ordusu Süveyda'dan çekiliyor









Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçleri ile Dürzi grupların girdiği çatışmalarda çok sayıda can kaybı yaşandı. Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.





SURİYE ORDUSU SÜVEYDA'DAN ÇEKİLİYOR





Suriye ordusu, 4 gündür yerel silahlı gruplarla çatışmaların meydana geldiği Süveyda kentindeki güçlerini çekme kararı aldı. Suriye yönetimi ile Süveyda ilindeki yerel silahlı gruplar ve ileri gelenler arasında yapılan anlaşmayla ateşkes sağlanmasının ardından, Suriye ordu birlikleri kentten kademeli olarak çekilmeye başladı.





Süveyda'daki askeri kaynaklar, İsrail saldırısı tehlikesinin devam ettiğini belirtirken bölgede ateşkesin ardından genel olarak sükunetin hakim olduğunu öğrenildi.





ATEŞKES SAĞLANDI İSRAİL VURDU





Suriye güçleri ile Dürziler arasındaki ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.





Son olarak İsrail hava kuvvetleri, Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı’nı vurdu.





Süveyda’da hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera’ya saldırılar düzenledi. Süveyda’daki çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.