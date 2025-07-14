İsrail bu sefer su kuyruğundakileri vurdu, 6'sı çocuk 10 kişi hayatını kaybetti

Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail yine yardım alan sivilleri vurdu. İsrail, dün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda su kuyruğunda bekleyen sivillere hava saldırısı düzenledi.





10 KİŞİDEN 6’SI ÇOCUK

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre bir insansız hava aracından (İHA) atılan füzenin su tankerinin yanında bidonlarıyla bekleyen kalabalığa isabet ettiğini öğrenilirken, saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. 10 kişiden 6’sının ise çocuk olması acıyı katladı.





'TEKNİK HATA' DİYE SAVUNDU

Öte yandan İsrail ordusu (IDF) saldırının hedefinin İslami Cihad’a bağlı bir "terörist" olduğunu, ancak "teknik bir hata" nedeniyle mühimmatın hedefin onlarca metre uzağına düştüğünü söyledi.





Hastane yetkilileri, 7’si çocuk olmak üzere 16 yaralıya müdahale edildiğini açıkladı.





3 SALDIRI DAHA

Gazze Sivil Savunma Ajansı sözcüsü, Pazar günü Gazze'nin merkezi ve Gazze Şehri’nde düzenlenen üç ayrı hava saldırısında 19 kişinin daha hayatını kaybettiğini söyledi.





Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ise son altı haftada, Rafah’taki sahra hastanesinde son bir yılda görülen tüm kitlesel yaralanma vakalarından daha fazlasının tedavi edildiğini açıkladı. Sadece Cumartesi günü hastaneye 132 silah yarası olan hasta getirildi, bunlardan 31’i yaşamını yitirdi. Yaralıların çoğunun gıda dağıtım noktalarına ulaşmaya çalışırken vurulduğu bildirildi.