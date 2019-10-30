Samanyolu Haber /Gündem / İsrail bütün diplomatik temsilciliklerini kapattı /30 Ekim 2019 13:40

İsrail bütün diplomatik temsilciliklerini kapattı

İsrail, dünya genelindeki bütün diplomatik temsilciliklerinin bugün hizmet vermeyeceğini duyurdu. Karar kapsamında kapatılan diplomatik temsilciliklerde bugün işlem yapılamayacak.

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Geçmiş aylarda gerçekleşen seçim sonrasında siyasi krizin bitmek bilmediği İsrail’de Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı’nın diplomatlara ve ataşelere verilecek bütçede kesintiye uğratması sonunda bu yola başvurduklarını açıkladı.

İsrail Ekonomi Bakanlığı, diplomatların ve askeri ataşelerin bütçesini azaltırken harcamaları da kısma kararı almıştı. Bu karar sonrasında harekete geçen İsrail Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı, ülke dışındaki temsilciliklerini bir günlüğüne kapatarak greve gitme kararı aldı.

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