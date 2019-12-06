İsrail, Çekya ile füze anlaşması imzaladı

İsrail, Çekya ile Demir Kubbe hava savunma sisteminde kullanılan radar sistemlerinin satımına ilişkin anlaşma imzaladı. Çek Savunma Bakanı Sözcüsü, yaptığı açıklamada radarların Prag'ın kendi hava savunma sistemine entegre edileceğini söyledi.







Çek Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında ise, hava gözetimi ve savunması için kullanılan radarların 'Çek ve NATO komuta ve kontrol sistemleriyle uyumlu çalışacağı' belirtildi. Açıklamada, Prag'da imzalanan anlaşmanın 125 milyon dolar değerinde olduğu ve teslimat tarihinin 2021 ve 2023 yılları arası olarak tarihlendirildiği kaydedildi.





Çek Savunma Bakanı Lubomir Metnar, satın alım işleminin ülkenin silahlı kuvvetlerinin 'ana modernizasyon projelerinden' biri olduğunu söyledi. Metnar söz konusu anlaşmanın, ülkenin 'eski Rus sistemlerine olan bağımlılığına son verme sürecinin başlatılmasına' ve aynı zamanda 'uzun vadeli stratejik bir ortaktan modern ve savaş deneyimi olan sistemler edinilmesine yardımcı olacağını' dile getirdi.