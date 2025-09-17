İsrail çocuk hastanesini vurdu: Çok sayıda ölü ve enkaz altında kalanlar var

İsrail ordusu, Gazze şehrini topyekun ele geçirme planının 'ikinci aşamasına' geçtiğini duyurdu; son 24 saatte 140 hava saldırısı yapıldı. Yerleşim alanları ağır hasar aldı; en az 17 konut bloku yıkıldı. Savunma Bakanı, şehrin 'tamamen yok edileceğini' söyledi. Bu sözler, uluslararası kamuoyunda infiale yol açtı. Gazze'de kalan yaklaşık 1 milyon sivilin yaşamlarından endişe ediliyor.





ENKAZ ALTINDAKİ ÇIĞLIKLAR

Şati Mülteci Kampı’nda bir anne ve çocuğu, evlerine düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdi. Şawa Meydanı civarında yaşayan ve El Cezire'ye konuşan Ahmed Gazal, “Gece boyunca yer sarsıldı, birkaç aileye ait evler tamamen yıkıldı” dedi. Bir başka görgü tanığı, “Yıkılan evlerin çoğu doluydu; çok sayıda insan enkaz altında çığlık atıyor” ifadesini kullandı. Abu Abd Zekut ise “Çocukları enkazdan çıkardık, paramparça olmuşlardı” sözleriyle dehşeti anlattı.





ÇOCUK HASTANESİ ART ARDA VURULDU

Gazze Sağlık Bakanlığı, Rantisi Çocuk Hastanesi’nin üst katlarının birkaç dakika arayla üç kez hedef alındığını bildirdi. Hastanede 80 hasta bulunuyordu.





Saldırı sonrası 40 hasta ve yakınları hastaneden ayrılmak zorunda kaldı; 40 hasta, 12 yoğun bakım hastası ve 30 personel ise içeride kaldı. Bakanlık, bunun "sağlık sistemini hizmet dışı bırakmaya yönelik sistematik politikanın bir parçası" olduğunu belirtti.





Rantisi, Gazze Şeridi’nde onkoloji, diyaliz, solunum ve sindirim alanlarında tek ihtisas hastanesi.





Öte yandan, Refah Mülteci Kampı'nın batısında gıda yardımı bekleyen sivillere açılan ateşte ölüler ve yaralılar olduğu kaydedildi.





48 SAATLİK ÇIKIŞ KORİDORU

İsrail ordusu, Gazze Şehri’nden güneye geçiş için Salahaddin Caddesi üzerinden 48 saatlik geçiş koridoru açıkladı. Ancak bombardıman devam ederken, bu geçişin güvenliği garanti edilmiyor.





Deir el-Belah’ın doğusunda sivil halka ateş açıldı; Şeyh Rıdvan çevresinde binaların yakınında patlayıcı yüklü robotlar infilak ettirildi. Kent içinde yoğun şehir çatışması sürüyor.





BM’ye göre Gazze Şehri ve çevresinde yaklaşık 1 milyon kişi yaşıyor; İsrail kaynakları 350 bin kişinin göç ettiğini belirtiyor. On binlercesi hâlâ şehirde kalarak bombardıman altında yaşamaya çalışıyor; bazı aileler tahliye çağrılarına uymayıp evlerinde kalmayı seçiyor.





Öte yandan, İsrail askerleri, Batı Şeria’nın Nablus kentinde sabaha karşı çeşitli mahallelerde evlere baskın düzenledi; en az 7 kişi gözaltına alındı. Bu, hükümetin yasadışı yerleşim genişletme planları sürerken bölgede tırmanan baskının parçası.







