Samanyolu Haber /Gündem / İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Erdoğan'a cevap verdi: Türkiye'ye saldıracaklar mı? /11 Ekim 2024 09:25

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Erdoğan'a cevap verdi: Türkiye'ye saldıracaklar mı?

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsrail'in Türkiye'ye saldırabileceği" yönündeki sözlerine yanıt verdi. Ülkesinin Türkiye'ye karşı planı olmadığını söyleyen Herzog, Türk halkına büyük saygı duyduklarını söyledi.

SHABER3.COM

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Erdoğan'ın "İsrail'in sıradaki hedefi Türkiye'dir" ifadesine yanıt verdi. Herzog, "İsrail'in hiçbir zaman Türkiye'ye karşı bir planı olmadığını açıkça belirtmek isterim" dedi.

Times Of Israel gazetesinde yer alan habere göre, Herzog, ABD'deki Yahudi derneklerinin temsilcileriyle yaptığı görüşmede değerlendirmelerde bulundu.

'İSRAİL'İN TÜRKİYE'YE KARŞI PLANI YOK'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın demecini gördüğünü söyleyen Herzog, İsrail'in Türkiye'ye karşı hiçbir zaman bir planı olmadığını söyledi. Herzog, Türk halkına büyük saygı duyduklarının, Türk halkının da İsrail halkına aynı şekilde saygı duyduğunu ifade etti.

Türk ve İsrail halkı arasında uzun yıllardır devam eden ilişkiler olduğunu ifade eden Herzog, "Halkların birliği, kardeşliği ve birlikte yaşamayı engelleyen bütün seslerin üstünde olacaktır" dedi.

Herzog, İsrail'in saldırıların bölgedeki halkların barış içinde yaşamasını sağlayacak tarihi bir değişime yol açacağını ileri sürdü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Erdoğan'a cevap verdi:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:38:56