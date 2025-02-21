Samanyolu Haber /Dünya / İsrail’de 3 yolcu otobüsünde patlama /21 Şubat 2025 02:21

İsrail’de 3 yolcu otobüsünde patlama

İsrail'de park halindeki otobüslerde meydana gelen patlamaların ardından yapılan incelemede 5 otobüse zaman ayarlı patlayıcı düzenek yerleştirildiği ortaya çıktı. 3 otobüste patlama meydana gelirken, 2 otobüsteki patlayıcılar etkisiz hale getirildi.

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İsrail'de 3 otobüste arka arkaya patlama meydana geldi. Bomba yerleştirilen diğer 2 otobüsteki patlayıcılar ise etkisiz hale getirildi.

İsrail'in Bat Yam kentinde park halindeki yolcu otobüslerinde meydana gelen patlamaların ardından soruşturma devam ederken, 5 otobüse zaman ayarlı patlayıcı düzenek yerleştirildiği ortaya çıktı.

Güvenlik kaynakları, ilk 2 otobüste bir kaç dakika ara ile patlama yaşandığını, yaklaşık 15 dakika sonra ise 3'üncü bir otobüste patlama meydana geldiğini belirterek, 2 otobüsteki patlayıcı düzeneğin ise etkisiz hale getirildiğini belirtti. Kaynaklar, olayın "stratejik bir terör saldırısı" olduğunu aktardı.

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, patlamaların ardından Toplu Taşıma İdaresi Başkanı'na "tüm otobüslerin, trenlerin ve hafif raylı trenlerin durdurulup kontrol edilmesi ve Shin Bet ve polisin talimatları doğrultusunda hareket edilmesi" talimatını verdi.

Patlamalarda şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

NETANYAHU GÜVENLİK TOPLANTISI YAPACAK

Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisi'nden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada Başbakan Binyamin Netanyahu'nun patlamalara ilişkin güvenlik toplantısı yapacağı duyuruldu.
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