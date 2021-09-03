Samanyolu Haber /Dünya / İsrail’de günlük vaka sayılarındaki artış sürüyor /03 Eylül 2021 20:02

İsrail’de günlük vaka sayılarındaki artış sürüyor

İsrail'de Delta varyantının etkisiyle yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayılarındaki artış sürüyor. Son 24 saatte 11 bin 210 kişi virüse yakalandı, 32 hasta hayatını kaybetti. Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede üçüncü doz aşı olanların sayısı 2,5 milyona yaklaştı.

SHABER3.COM

AA'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 11 bin 210 kişinin testinin pozitif çıktığı, 32 hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de toplam vaka sayısının 1 milyon 101 bini geçtiği, 7 bin 122 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.Aktif vaka sayısının 92 bini yaklaşmasına rağmen durumu ağır hasta sayısının 667'de kaldığı aktarıldı.

ÜÇÜNCÜ DOZ OLANLARIN SAYISI 2,5 MİLYONA YAKLAŞTI

Delta varyantının etkisiyle günlük vakaların hızla yükseldiği ülkede üçüncü doz aşı uygulamasıyla salgın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Daha önce kademeli olarak farklı yaş gruplarına üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılmasına karar veren İsrail yönetimi, son olarak 29 Ağustos'ta 12 yaş üstü kişileri bu gruba eklemişti.

Ülkede şu ana kadar 6 milyon 5 bin kişiye Kovid-19 aşısının birinci, 5 milyon 501 bin kişiye ikinci, 2 milyon 493 bin kişiye de üçüncü dozu yapıldı.İsrailli uzmanlar, aşı sayesinde virüse yakalananların hastalığı aşı olmayanlara oranla daha hafif şekilde atlattığı görüşünü dile getiriyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail’de günlük vaka sayılarındaki artış sürüyor Sonraki Haber >>

YANGIN VAR!

YANGIN VAR!

Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR’a yük treni çarptı

Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR’a yük treni çarptı

İşte Virgin Galactic'in ilk resmi uçuşu

İşte Virgin Galactic'in ilk resmi uçuşu

Eğitim Uzmanı Cihat Şener ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerilim; "Beni yayından alınız"

Eğitim Uzmanı Cihat Şener ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerilim;

Bayraktaroğlu: Yargılanacaklar!

Bayraktaroğlu: Yargılanacaklar!

Galatasaray'dan Türkiye'nin ilk NFT koleksiyonu

Galatasaray'dan Türkiye'nin ilk NFT koleksiyonu

Bitcoin yeniden 50 bin doları gördü

Bitcoin yeniden 50 bin doları gördü

TÜİK görmese de “gerçekten iğrenç bir hayat.”

TÜİK görmese de “gerçekten iğrenç bir hayat.”

New York'u sel bastı Acil durum ilan edildi, metro kullanılamıyor

New York'u sel bastı Acil durum ilan edildi, metro kullanılamıyor

Apple App Store

Apple App Store
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:11:31