Samanyolu Haber /Gündem / İsrail’de kişi başı milli gelir, Türkiye’nin 5 katı! /29 Kasım 2021 18:42

İsrail’de kişi başı milli gelir, Türkiye’nin 5 katı!

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hiç bir bilimsel yanı olmayan, “Faiz sebeptir, enflasyon neticedir.” tezini savunurken, “Eğer ben de ekonomi tahsili görmüşsem ve bu ekonomi tahsilinden de öte bazı değerler silsilesi içerisinde de inandıklarım, bilgim varsa, faiz sebeptir, netice değildir. Enflasyon neticedir. Şu anda işte Amerika’da, Avrupa’da enflasyonun geldiği nokta ortada. İsrail’e bakalım… İsrail’de faiz nedir, enflasyon nedir, oranlar ne durumdadır? Buna bakalım.” ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Erdoğan’ın açıklaması sonrası İsrail’de faiz, enflasyon, işsizlik ve GSYH’ya ilişkin rakamlar da merak konusu oldu. Türkiye ekonomisi gerçekten İsrail’le kıyaslanabilir mi?

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu İsrail’in GSYH yıllık 401 milyar dolar seviyelerinde. 85 milyon nüfuslu Türkiye’nin GSYH 720 milyar dolar! Türkiye’nin 10’da biri büyüklüğünde bir ülke, Türkiye’nin yarısından fazla ekonomik büyüklüğe sahip.

İsrail’de kişi başına milli geliri 41 bin doların üzerinde. Türkiye’de kişi başına milli gelir 8 bin doların bile altına düşmüş durumda. Türkiye’nin 5 katından fazla kişi başına milli gelire sahipler.

Çünkü üretiyorlar; İsrail’de işsizlik oranı yüzde 4’ün altında. Türkiye’de geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 22 civarında. İşsiz sayısı 10 milyonu aştı.

İsrail’de faiz oranı yüzde 0,1. Zira ekonomi politikaları günlük değişmiyor. Kalıcı stratejilerle istihdam artışı sağlanıyor. Türkiye’de faiz yüzde 16! Zira yanlış para ve maliye politikaları nedeniyle enflasyon tırmanıyor, TL’nin alım gücü azalıyor ve bütün bunlara bağlı olarak enflasyon artıyor. Enflasyonun artması da faizlerin yukarı tırmanmasına neden oluyor.

İsrail’de enflasyon oranı ise yüzde 2,3! Çünkü parası TL kadar değer kaybetmiyor. İsrail Merkez Bankası ulusal paralarının değer kaybetmemesi için çabalıyor. Türkiye’de enflasyon resmi verilere göre yüzde 19,9. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’na göre ise yaklaşık yüzde 50!
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail’de kişi başı milli gelir, Türkiye’nin 5 katı! Sonraki Haber >>

İstanbul'da lodos felakete yol açtı

İstanbul'da lodos felakete yol açtı

Hatıraların dilinden Türk Okulları

Hatıraların dilinden Türk Okulları

O başardı!...

O başardı!...

Ekonomiyi eleştiren vatandaşa 'işlem başlatma' tehdidi

Ekonomiyi eleştiren vatandaşa 'işlem başlatma' tehdidi

Kendilerine korna çalan genci 4 polis tekmeledi

Kendilerine korna çalan genci 4 polis tekmeledi

'Saray, bile isteye halkı fakirleştiriyor'

'Saray, bile isteye halkı fakirleştiriyor'

PakTürk Okullarını Unutma!

PakTürk Okullarını Unutma!

Omicron varyantı hakkında neler biliyoruz?

Omicron varyantı hakkında neler biliyoruz?

Ben AK Partili değil Tayyipçiyim diyen çiftçi cezaevinde!

Ben AK Partili değil Tayyipçiyim diyen çiftçi cezaevinde!

Pompacının 'kuyruk' yorumu viral oldu

Pompacının 'kuyruk' yorumu viral oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:17:39