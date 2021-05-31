Samanyolu Haber /Dünya / İsrail’de Netanyahu dönemi bitiyor mu? /31 Mayıs 2021 12:17

İsrail’de Netanyahu dönemi bitiyor mu?

İsrail'de hükümet kurma görevi verilen Yesh Atid partisi lideri Yair Lapid ile muhalefet partisi Yamina'nın lideri Naftali Bennett, koalisyon için müzakerelere başlayacak. İsrail’de önemli muhalefet partilerinden Yamina’nın aşırı milliyetçi lideri Naftali Bennett, partisinin merkezdeki Yesh Atid partisi lideri Yair Lapid’le koalisyon müzakereleri yapacağını belirtti. Lapid’in Çarşamba gününe kadar koalisyonu kurmak için süresi bulunuyor.

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İsrail’de önemli muhalefet partilerinden Yamina’nın aşırı milliyetçi lideri Naftali Bennett, partisinin merkezdeki Yesh Atid partisi lideri Yair Lapid’le koalisyon müzakereleri yapacağını belirtti. Lapid’in Çarşamba gününe kadar koalisyonu kurmak için süresi bulunuyor. Lapid’in Çarşamba gününe kadar koalisyonu kurmak için süresi bulunuyor.

Başbakan Benyamin Netanyahu iki partisinin uzlaşmasının İsrail’i zayıflatacağını söyledi.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre dolandırıcılık suçlamasıyla mahkemesi devam eden Netanyahu Mart ayındaki seçimlerde parlamentoda çoğunluğu sağlayamamıştı.

Seçimler iki yıl içindeki dördüncü seçim olmuştu.

Naftali Bennett kararını televizyondan açıkladı. Bennett, Lapid’le birlik hükümeti kurmak için her şeyi yapacağını söyledi.

Netanyahu, Bennett’i yüzyılın hilesini yapmakla suçladı.

Lapid’in partisi seçimlerde Netanyahu’nun Likud partisi ardından ikinci gelmişti.

İsrail’in 120 üyeli parlamentosunda Bennett’in partisinin 6 üyesi var.

Bu sayı muhalefete çoğunluğu kazandırmaya yetiyor.

İsrail’de seçim sistemi tek partinin hükümeti kurmasını zorlaştırıyor.

Ülkede koalisyon kurulabilmesi için küçük partilere ihtiyaç duyuluyor.

Lapid’e hükümeti kurması için 28 gün süre verilmişti ancak 11 gün süren bölgedeki şiddet bu çalışmalara darbe vurmuştu.

Netanyahu, İsrail'de en uzun süre başbakanlık görevini yapmış siyasi olarak kayıtlara geçmiş durumda.
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