Samanyolu Haber /Dünya / İsrail’den 3 ülkeye seyahat yasağı /23 Mayıs 2021 19:29

İsrail’den 3 ülkeye seyahat yasağı

İsrail, corona virüsü salgını ile mücadelede kapsamında, Rusya, Arjantin ve Seyşeller’e seyahat yasağı getirdi.Corona virüsüne (Covid-19) karşı verilen mücadele kapsamında İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya, Arjantin ve Seyşeller'e Covid-19'un yüksek bulaşma riski nedeniyle, İsrail vatandaşlarının ve İsrail'de ikamet edenlerin seyahat etmeleri yasaklandı.

SHABER3.COM

İsrail daha önce, Ukrayna, Etiyopya, Brezilya, Hindistan, Güney Afrika, Meksika ve Türkiye dahil olmak üzere bazı ülkelere seyahat yasağı getirmişti. Açıklanan ülkelere gitmek zorunda olan İsrailli ve İsrail'de ikamet edenlerin ülkedeki istisnalar komitesine başvurmalarının gerektiği öğrenildi.

Bakanlık, halka gerekli olmadığı sürece yurt dışına gitmemelerini tavsiye ederken, aşılanmış ve taburcu olanlar dahil olmak üzere İsrail'e seyahat eden bütün yolcuların zorunlu karantinaya girmelerinin altını çizdi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail’den 3 ülkeye seyahat yasağı Sonraki Haber >>

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Sedat Peker'den 7. video

Sedat Peker'den 7. video

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası

Dikkat çeken Beştepe iddiası: Ağar ve Perinçek'in ofisi var

Dikkat çeken Beştepe iddiası: Ağar ve Perinçek'in ofisi var

Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi

Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi

AA muhabiri bakanları Süleyman Soylu sorusuyla şok etti

AA muhabiri bakanları Süleyman Soylu sorusuyla şok etti

AA muhabiri bakana sordu: 'Soylu'nun itibarı AKP'nin itibarından daha mı önemli?'

AA muhabiri bakana sordu: 'Soylu'nun itibarı AKP'nin itibarından daha mı önemli?'

Umut yolculuğunda Fas'tan İspanya'ya pet şişeyle yüzdü

Umut yolculuğunda Fas'tan İspanya'ya pet şişeyle yüzdü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:40:28