İsrail’den İran’a sert sözler

İsrail Başbakanı Naftali Bennett bugün yaptığı açıklamada, İran’ın nükleer programı ile “tüm kırmızı çizgileri” aştığını ve İsrail’in Tahran’ın nükleer silahlanmasına izin vermeyeceğini dile getirdi.







Reuters’ın duyurduğu habere göre, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki ilk konuşmasında Bennett, İran’ın Ortadoğu’ya “nükleer bir şemsiye” altında hükmetmeye çalıştığını söyledi.





İran ile P5+1 olarak adlandırılan ABD, Rusya, Fransa, İngiltere, Çin ve Almanya arasında 2015’te nükleer anlaşma imzalanmış ancak eski ABD Başkanı Donald Trump 2018’de bu anlaşmadan çekilmişti. İsrail başından beri İran ile böyle bir anlaşma yapılmasına karşı çıkıyor.





İKİ ÜLKE ARASINDA UZUN SÜREDİR TANSİYON YÜKSEK





İran ve İsrail uzun bir zamandır bir tür ‘Soğuk Savaş’ın içerisinde. Her iki ülke de karşılıklı misilleme hamleleri yapsa da açıkça savaşa girmekten kaçınıyor. İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney konuşmalarında defalarca İsrail devletinin yok edilmesi çağrıları yaptı.





2018 yılında İsrail’i ‘kanserli bir ur” diye niteleyerek bölgeden çıkarılıp açılması gerektiğini söyledi. İsrail İran’ı büyük bir tehdit olarak görüyor ve ısrarla nükleer silah geliştirmeye çalışmakla suçluyor.