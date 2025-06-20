İsrail’den korkutan uyarı: 'Tahran’ı tümüyle boşaltın!'

İran ve İsrail arasında yaşanan gerilim, İsrail’in saldırısıyla sıcak savaşa evrildi. Taraflar 8 gündür, karşılıklı olarak birbirine saldırılar düzenlerken İsrail’den korkutan bir açıklama daha geldi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve bazı askeri yetkililerle görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.





"Tahran'daki rejim hedeflerine yönelik saldırıları yoğunlaştırma" talimatı verdiğini açıklayan Katz, "Besic ve Devrim Muhafızları gibi rejimin tüm sembollerinin vurulması gerektiğini" savundu.





“TOPLU NÜFUS TAHLİYESİ GERÇEKLEŞTİRMEK GEREKİYOR”

Katz, İran’ın misilleme saldırılarına yanıt olarak "İsrail, İran'ın nükleer programını engellemek için tesisleri ve bilim insanlarını hedef almaya devam ederken, Tahran’dan toplu nüfus tahliyesi gerçekleştirmesi gerekiyor." sözlerini sarf etti.





SAVAŞ 8 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR!

İsrail, 13 Haziran günü İran’ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini hedef alan saldırılar düzenledi. İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı, bazı üst düzey komutanlar ve 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybetti.





İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran günü yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da bin 277'den fazla olduğunu açıkladı. İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misilleme saldırısında 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.





İRAN HALKI SOKAĞA DÖKÜLDÜ!

Katz’ın çağrısı İran’da bambaşka bir etki yaratırken İran halkı Cuma namazından sonra sokaklara döküldü. İsrail'e karşı sloganlar ve dualarla saldırılar protesto edildi. Protestıolara binlerce kişi katılırken maydanlar tıklım tıklım doldu. İsrail'in, İran muhalefetini kontrol etme çabası, saldırı altındaki İran halkında bir karşılık bulmadı.