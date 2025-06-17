Samanyolu Haber /Dünya / İsrail’den kritik iddia! ABD, İran’a yönelik saldırılara dahil olacak mı? /17 Haziran 2025 23:40

İsrail’den kritik iddia! ABD, İran’a yönelik saldırılara dahil olacak mı?

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin ABD'nin yakında İran'a düzenlenen saldırılara katılacağını düşündüğünü bildirdi. İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'İran rejimini deviren kişi' olarak hatırlanmak istediğini aktardı.

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İsrail devlet televizyonu KAN'ın üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı habere göre Tel Aviv, ABD'nin İran'a saldırılarda İsrail'e destek vereceğini değerlendiriyor. İsrailli yetkilinin, "ABD Başkanı Donald Trump'ın İran rejimini deviren kişi olarak hatırlanmak isteyeceğini ve bu nedenle ifadelerini sertleştirdiğini söylediği" aktarıldı.

'ABD YAKINDA SALDIRILARA KATILACAK'

Yetkili, "Trump'ın 21. yüzyılın en önemli güvenlik olayında kenara çekilen biri olarak değil, İran rejiminin devrilmesinde rol oynayan biri olarak hatırlanmak isteyeceğini" öne sürerek ABD'nin yakında İran'a karşı saldırıya katılacağını iddia etti. Haberde, ABD Başkanı'nın İran'a karşı agresif bir tavır sergilemeye başladığına dikkat çekildi.

Üst düzey İsrailli yetkililerin, gelecek günlerde saldırıların yoğunlaşmasıyla sona erdirme mekanizmaları üzerinde konuşmaya başlamanın gerekli olacağına inandığı aktarıldı.
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